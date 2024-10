El Milan sobrevive en inferioridad y con polémica 1-0

Equipo de Periodistas

Octubre 19, 2024 01:45 PM

El Milan consiguió este sábado amarrar en San Siro los tres puntos ante el Udinese (1-0) en un partido en el que convenció incluso sin Leao y sin Theo Hernández, en el que tuvo que jugar condicionado por la expulsión de Reijnders en el primer tiempo y en el que se salvó del empate final con mucha polémica gracias a la intervención del VAR.



Tuvo que esperar varios minutos el Milan para poder estar tranquilo y saborear la victoria. Porque en el tiempo añadido el Udinese consiguió empatar por medio de Kabasele en una jugada caótica dentro del área que el VAR revisó por fuera de juego pero que, pese a la existencia de fuera de juego semiautomático, tuvo que revisar el colgiado de campo en el monitor para valorar la voluntariedad de los jugadores implicados, en una jugada muy protestada por el Udinese.



La realidad es que el Milan, antes de ese episodio final, fue superior incluso en inferioridad. Con Leao descansando y Theo Hernández cumpliendo sanción, Fonseca confió en el talento de Chukwueze para marcar las diferencias arriba e intentar revertir el desastre que los 'rossoneri' sufrieron la pasada jornada en Florencia, cuando erraron dos penaltis ante David De Gea y volvieron a emerger las sospechas de la división en el vestuario con las declaraciones del técnico, que aseguró que ninguno de los lanzadores ese día debieron haber tirado.



Pero refugiado en el calor de su casa, de un San Siro lleno, el Milan resurgió por segunda vez en la temporada. Ya ganó al Inter cuando parecía un equipo desahuciado hace apenas unas semanas y repitió ante el Udinese cuando más lo necesitaba, ante un rival que en los últimos años se lo ha complicado mucho más de lo esperado y que llegó al duelo con dos puntos más en la tabla.



Salió con todo el combinado 'rossonero' para evitar que el Udinese se asentara en campo rival y el plan de Fonseca funcionó. Pulisic mediante, Chukwueze se reivindicó desde el perfil diestro del campo. Allí recibió abierto el pase del estadounidense, espléndido en este inicio de campaña, para definir de primeras con la zurda al palo largo y superar a Okoye para poner la ventaja en el marcador.



Dominaba el Milan sin sufrimiento, gozaba de ocasiones y merodeaba el área rival con cierta superioridad cuando una contra relámpago de los de Údine (norte) revivió el partido. Porque Reijnders, siendo último hombre, no pudo evitar tocar a Lovric cuando el delantero se le cruzó, trastabillándolo y provocando su expulsión en el minuto 29.



Empezó ahí un nuevo duelo. Con uno menos, el Milan tenía que aguantar más de una hora para sacar adelante un partido que, incluso en igualdad numérica, se presentaba como trampa. Pero lo cierto es que mantuvo la calma y supo gestionar a la perfección sus momentos. Con Pavlovic y Thiaw imperiales, con Fofana omnipresente y con Morata haciendo mucho trabajo sucio desde arriba, el Milan consiguió apañárselas para no sufrir en exceso.



De hecho, rozó el segundo gol en alguna ocasión. Disparó Pulisic, encargado de las jugadas de mayor peligro, en la frontal del área y el rechace quedó suelto. Intentó llegar Abraham pero se adelantó el meta visitante, provocando incluso una jugada no punible pero que obligo al cambio de Abraham, afectado del hombro. El delantero inglés apenas llevaba 5 minutos en el terreno de juego.



Solo en los minutos finales tuvo que hundirse ante la insistencia en el balón largo del Udinese, que sin embargo no encontró recompensa a su superioridad. El VAR le apartó del botín del empate en el último suspiro. El Milan aguantó con solvencia y salió vencedor de un duelo en el que mereció la victoria para superar en la tabla al Udinese y meter presión en la parte alta, igualdísima. Los de Friuli se mantienen sextos.



-- Ficha técnica:



1 - Milan: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze (Tomori, m.89), Pulisic, Okafor (Musah, m.46); Morata (Abraham, m.73)(Loftus-Cheek, m.78).



0 - Udinese: Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue (Kamara, m.61), Lovric (Payero, m.70), Karlstrom (Brenner, m.81), Zárraga (Ekkelenkamp, m.70), Zemura; Iker Bravo (Davis, m.60), Lucca.



Goles: 1-0, m.13: Chukwueze.



Árbitro: Amonestó a Terracciano (m.49), Maignan (m.89) por parte del Milan; y a Bijol (m.43), Lucca (m.82), Kamara (m.89) por parte del Udinese. Expulsó con roja directa al neerlandés Tijjani Reijnders (m.29).



Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de la Serie A disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte).