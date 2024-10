Los Yankees vuelven a la Serie Mundial después del título ganado en 2009

Equipo de Periodistas

Octubre 20, 2024 09:45 AM

Los Yanquis de Nueva York, ganadores en 27 ocasiones de la Serie MundiaL, se inscribieron este sábado a una final a la que no asistían desde la ganada en 2009 al superar en el pulso de la Liga Americana a los Guardianes de Cleveland con una victoria por 2-5.



El dominicano Juan Soto impulsó un cuadrangular de tres carreras que rompió el empate a 2 carreras en la décima entrada del partido jugado en el Progressive Field de Cleveland, y amplió la ventaja a 4-2 en la serie al mejor de siete juegos.



En su última participación en el llamado Clásico de Otoño, hace 15 Años, los Yanquis vencieron a Filis de Filadelfia.



Ahora los de Nueva York esperan al ganador de la serie entre los Dodgers de Los Ángeles y sus vecinos, los Mets, para conocer a su rival en la Serie Mundial.



Los Yanquis amenazaron con tomar la delantera en la primera entrada, pero el venezolano Gleyber Torres fue retirado en el plato, con un tiro de relevo del también venezolano Andrés Giménez tras un doble al jardín derecho del dominicano Soto.



Los visitantes continuaron con su amenaza en ese primer acto, cuando llenaron las bases con dos outs, pero Tanner Bibee, quien abrió por los Guardianes, dominó a Anthony Rizzo con elevado al jardín izquierdo, para finalizar la entrada.



Los de casa se colocaron en el marcador en el segundo capítulo, luego de dos outs, cuando en un turno en el que le tomó 10 lanzamientos al cubano Carlos Rodón, quien abrió por los Yanquis, Bo Naylor disparó un doble hacia la banda del jardín derecho, que permitió que su hermano, Josh Naylor anotara desde la inicial, la primera carrera de los Guardianes.



El picheo de ambos equipos mantuvo el juego sin novedades, hasta la parte baja de la quinta, cuando con dos outs en el marcador y Giménez en la segunda almohadilla, Steven Kwan pegó un indiscutible por el medio del terreno, que permitió al venezolano avanzar hasta el plato, con la segunda carrera del partido para los Guardianes.



Los de Nueva York lograron igualar la pizarra (2-2) en el sexto capítulo, cuando tras dominar a Aaron Judge con un batazo para una eliminación doble, Bibee permitió el quinto jonrón de Giancarlo Stanton en esta postemporada, con el cual arrastró hasta el plato a Torres, quien se encontraba en la tercera base.

El partido se mantuvo igualado hasta la décima entrada.

Para entonces, un error del campocorto venezolano Brayan Rocchio al intentar recibir un pase de Giménez para hacer el out en la segunda base abrió la ventana a Soto.



El domnicano conectó un batacazo de tres carreras ante el relevista Hunter Gaddis. Caso juzgado.



Rodón no pudo completar las cinco entradas y dejó el encuentro tras 4.2 episodios, en los que le anotaron dos veces y recetó cinco ponches, para salir sin decisión.



La victoria fue para Luke Weaver (1-0), quien tiró dos entradas sin anotaciones.



Aunque no logró la victoria, Bibee logró permanecer en el montículo por 5.2 entradas, en las que ponchó a cinco bateadores, dejando el juego igualado a su salida del montículo.



Gaddis (1-1) se llevó la derrota, al permitir el cuadrangular de tres carreras de Soto.