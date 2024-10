Simeone: "Soy un agradecido a todo el trabajo que hizo Courtois acá con nosotros"

Equipo de Periodistas

Octubre 22, 2024 09:55 AM

Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid, explico este martes que, más allá de que pueda no "estar de acuerdo en las formas de ver ciertas situaciones" con Thibaut Courtois sobre la provocación o no del portero del Real Madrid en el último derbi, es "un agradecido a todo el trabajo que hizo" el guardameta cuando jugó en el club rojiblanco.



"Courtois es de los mejores porteros del mundo. Está claro que podemos no estar de acuerdo en las formas de ver ciertas situaciones, pero la verdad soy un agradecido a todo el trabajo que hizo él acá con nosotros, porque tuvimos la grandísima fortuna de jugar una final de Champions y ganar la Liga. Y él fue importantísimo en ese proceso", recordó este martes en rueda de prensa, antes de recibir al Lille en la Liga de Campeones.



El portero belga, al que Simeone acusó de provocar al público en el último derbi, jugó en el Atlético a las órdenes del técnico argentino desde 2011-12 hasta 2013-14, con un total de 154 partidos, con cuatro títulos: una Liga Europa (2011-12), una Supercopa de Europa (2012), una Copa del Rey (2012-13) y una Liga (2013-14).