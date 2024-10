El Borussia sigue con la cabeza en el Bernabeu 2-1

Equipo de Periodistas

Octubre 26, 2024 10:49 AM

El Borussia Dortmund cayó por 2-1 ante el Augsburgo, en un duelo en el que volvió a exhibir la fragilidad mental que tanta factura le pasó en el Santiago Bernabeu ante el Real Madrid y que le aleja de la cabeza de la Bundesliga.



Tras la dolorosa remontada recibida el pasado martes, los de Nuri Sahin necesitaban mejorar la maltrecha imagen que dejó la segunda mitad en el coliseo blanco, pero lo que hicieron fue empeorarla todavía más en la competición doméstica.



Los 'borussers', que siguen sin conocer la victoria fuera de sus dominios en tierras germanas, salieron concentrados desde el pitido inicial y, tras una recuperación en medio campo de Julian Brandt y una gran combinación entre Malen y Guirassy, el neerlandés superó al meta croata Labrovic para colocar el primer tanto en el luminoso a los cuatro minutos.



El Augsburgo, que en contados momentos disfrutaba del cuero, sufría ante los deseos iniciales de redención del Borussia. Las acometidas de los renanos, aprovechando la inocente defensa de los de Jess Thorup, no se producían con gran frecuencia, pero las veces en las que se prodigaban, generaban un peligro constante.



Sin embargo, como tantas veces le ha ocurrido al conjunto dirigido por el turco, volvió a aflorar la indolencia que le caracteriza. Primero, con un par de atrevimientos e indecisiones de Kobel con el esférico que estuvieron cerca de lamentar.



Y luego, a los 25 minutos, cuando el mediapunta francés Claude-Maurice agarró la pelota en el medio campo y, después de una conducción sin que le encimara ningún defensor del Dortmund, golpeó desde lejos, fuerte y raso, a un esférico al que no pudo llegar el cancerbero suizo.



El empate puso sobre aviso al irregular combinado del oeste de Alemania, con la mente aún pendiente de lo acontecido en la capital de España. De la mano de la privilegiada habilidad de Brandt, tanto para el pase como para los desmarques, el subcampeón de Europa trató de retomar la iniciativa en ataque.



Comenzó a cargar la ofensiva en por la izquierda con el inglés Gittens, si bien sin finalizar las llegadas al área contraria, donde merodeaba frustrado Guirassy. Un disparo durísimo de Sabitzer, repelido por Labrovic, fue el acercamiento más destacado antes del descanso para el irregular cuadro 'borusser'.



A la vuelta de vestuarios, con las incorporaciones de Gross y Emre Can para aclarar la desordenada sala de máquinas, el Borussia trató de desplegar un mayor control a la compleja situación, pero lo que halló fue todo lo contrario.



Un despeje defectuoso del propio Can, actuando de central, al pico izquierdo del área, fue rematado con una rosca perfecta de nuevo por Claude-Maurice para poner por delante al Augsburgo. Y en la siguiente acción, a punto estuvo de ampliar la ventaja, pero Tiezt no acertó a empujar un el esférico en boca de gol a pase de la muerte.



El partido se le iba de las manos a los de negro y amarillo. Sin ideas ni capacidad para hilvanar jugadas colectivas de peligro, su desempeño recordaba al segundo tiempo en el Bernabeu, mientras que su encendido oponente no daba tregua para seguir sometiéndolo.



Otra recuperación en media cancha de los 'guggerstädter', con tres jugadores percutiendo por dentro a la vez ante la parsimonia de los de la cuenca del Ruhr, finalizó en un disparo desde la frontal Onyeka que obligó a intervenir a Kobel. Y posteriormente, Claude-Maurice, pletórico todo el choque, quebró a su par para poner un balón cruzado al segundo palo que Wolf, entrando en segunda línea, no acertó a definir.



Instantes después, Guittens pudo poner la igualada para el Dortmund, cuando un esférico rebotado en el área cayó en sus pies, completamente solo, pero su resolución en el mano a mano se saldó con éxito para Labrovic.



La ocasión activó al aletargado equipo de Sahin. Insistió con pases a la espalda de la zaga, a los cuales, sin embargo, se anticipaba en meta croata; mientras que el joven extremo británico probó fortuna desde cerca del área, pero su disparo se perdió por poco.



El tiempo se consumía a la medida que aumentaba la desesperación del Dortmund, que continuaba sin ser capaz de darle sentido al arreón final. Ni con 9 minutos de añadido lograron generar una oportunidad de verdadera claridad para sumar el empate y cosecharon una derrota más que comienza a descolgarlos de la zona alta de la tabla. Y solo van ocho jornadas.



- Ficha técnica:



2- Augsburgo: Labrovic; Matsima (Bauer, m. 82), Gouweleeuw, K. Schlotterbeck; Wolf (Koudossou, m. 75), Jakic, Onyeka (Maier, m. 82), Giannoulis, Rexhbecaj, Claude-Maurice (Kabadayi m. 82); Tietz (Essende, m. 75)



1- Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson (Kabar, m. 68), Anton (Emre Can, m. 46), N. Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer (Gross, m. 46), Nmecha (Beier, m. 63), Malen (Campbell, m. 89), Brandt, Gittens; Guirassy



Goles: 0-1, m. 4: Malen; 1-1, m. 25: Claude-Maurice; 2-1, m. 50: Claude-Maurice



Árbitro: Tobias Welz. Mostró tarjeta amarilla a Giannoulis, Tietz y Gouweleeuw, del Augsburgo, y Kabar y Bensebaini, del Borussia Dortmund. A Kabar lo expulsó por doble tarjeta amarilla.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de la Bundesliga disputado en el WWK Arena de Augsburgo ante unos 30.600 espectadores.