Iraola le birla un empate a Emery sobre la bocina 1-1

Equipo de Periodistas

Octubre 26, 2024 10:59 AM

El Bournemouth de Andoni Iraola le birló dos puntos al Aston Villa sobre la bocina, en el minuto 97, gracias a un tanto de Evanilson en la última jugada del partido.



Los 'Villanos', líderes en la Champions, ya saboreaban los tres puntos cuando el delantero brasileño apareció en el primer palo, en una falta lateral en el último instante, para invalidar el gol inicial de Ross Barkley y sentenciar un reparto de puntos con el que no quedarían muy contentos en Birmingham.



Porque, de no ser por el partidazo de Mark Travers, podría haber conseguido una auténtica goleada.



El arquero irlandés fue el mejor del encuentro y contabilizó cuatro paradones, uno a André Onana en una jugada de estrategia, otro a Konsa en un latigazo dentro del área, otro a Pau Torres en un misil desde la frontal y el último a Ollie Watkins, en un cabezazo a bocajarro.



Estas intervenciones sostuvieron el 0-0, hasta que Barkley rompió la igualdad. Antes, el VAR anuló un tanto a John McGinn porque la tecnología vio que la pelota que rescató Watkins en la línea de fondo había salido del terreno de juego.



A quince minutos para el final, y tras otra ocasión clarísima para Jhon Durán, que no acertó en una posición inmejorable, Barkley logró sacar un disparo en una jugada enmarañada y hacer el que parecía el 1-0 definitivo.



Hasta el minuto 97, cuando con hasta Travers dentro del área, Marcus Tavernier botó una falta que peinó Evanilson en el primer palo para sellar el empate a uno.



Los 'Villanos' se quedan terceros, con 18 unidades, a cinco del líder, el Manchester City, mientras que el Bournemouth es décimo, con doce unidades, cómodamente lejos de los puestos de descenso.