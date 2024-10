Mbappé y Kane ganan el trofeo Gerd Müller a los mayores goleadores

Equipo de Periodistas

Octubre 29, 2024 10:12 AM

Kylian Mbappé y Harry Kane recibieron este lunes el trofeo Gerd Müller por haber logrado el mayor número de goles marcados durante la pasada temporada.



Ambos delanteros terminaron la temporada con 52 goles, 44 con sus respectivos clubes y ocho con sus selecciones, con lo que sucedieron en el palmarés al noruego Erling Haaland.



"Tuve que mudarme a Alemania. Ha sido un nuevo comienzo y me gustaría dar las gracias a los que me han rodeado, a mis compañeros, al club", expresó el británico sobre la que fue su primera temporada en el Bayern de Múnich tras una decena de temporadas en el Tottenham inglés.



"A partir de ahí, hemos tenido momentos maravillosos a lo largo de esta temporada. He marcado algunos goles y he tenido un año excelente", recapituló.



Por su parte, Mbappé no recogió el galardón ni tomó la palabra debido a que el Real Madrid anunció que el equipo blanco asistiría a la gala.