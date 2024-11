Kane, con un doblete, consolida al Bayern en cabeza 3-0

Equipo de Periodistas

Noviembre 02, 2024 01:00 PM

El Bayern Múnich se consolidó este sábado como líder de la Bundesliga al derrotar por 3-0 al Union Berlín con dos goles de Harry Kane, uno de ellos de penalti, y oro de Kingsley Coman.



Kane fue el jugador del partido, ya que, además de sus dos goles, hizo el pase para el tanto de Coman.



El primer cuarto de hora del encuentro fue algo tortuoso para el Bayern, que se encontró con un Union Berlín cerrado atrás que no dejaba espacios para combinar y que hacía difícil fabricar llegadas a su área.



El Bayern hacía circular la pelota y buscaba llegar por las bandas con desbordes de Michael Olise por la izquierda y de Kingsley Coman por la derecha, pero al final la jugada que terminó generando el penalti que se convirtió en el primer gol llegó tras un saque de esquina.



Joshua Kimmich dio un pase de tacón a Olise, que fue derribado por Hollerbach cuando entraba al área. El penalti fue sancionado de inmediato por el árbitro Matthias Jöllenbeck. Kane asumió el lanzamiento y marcó.



Pese a la desventaja, el Union no cambió su planteamiento inicial. Su prioridad era defenderse y esperar que se produjeran ocasiones. Antes del segundo gol hubo dos claras, una para cada equipo.



La primera la tuvo el Bayern en el minuto 27 con un remate dentro del área de Raphael Guerreiro. La siguiente, que hubiera podido enredar el partido, la tuvo Jordan y Manuel Neuer evitó el empate desviando el balón a saque de esquina.



Sin embargo, antes de que los equipos se fueran a los vestuarios en el descanso el Bayern apartó posibles fantasmas. Kingsley Coman marcó con un remate desde corta distancia en una jugada que empezó con un desborde de Alphonse Davies, que jugó con Kane para que éste tocase de primeras dentro del área dejando al francés en posición de remate.



La sentencia definitiva llegó en el minuto 51, cuando Kane marcó desde corta distancia tras un centro de Guerreiro desde la izquierda que Coman había bajado de cabeza en el segundo poste.



Después el Bayern siguió llegando y Coman estuvo cerca del gol con un remate dentro del área que paró el portero Ronnow, pero el cuarto tanto no llegó.



- Ficha técnica:



3 - Bayern: Neuer; Guerreiro, Upamecano, Minjae Kim (Goretzka, 69), Davies (Aznou, 80); Kimmich, Joao Palihnha (Dier, 69); Olise (Sané, 69), Musiala (Müller, 74), Coman; Kane.



0 - Union Berlín: Ronnow; Doehki, Voigt (Roussillon, 80), Diogo Leite; Trimmel, Kemmlein (Schäfer, 69), Khedira, Querfeld; Hollerbach (Vertesen, 60), Jordan (Skarke, 60), Jeong (Haberer, 69).



Goles: 1-0, min.15: Kane, de penalti. 2-0, min.43: Coman). 3-0, min.52: Kane.



Árbitro: Matthias Jöllenbeck. Amonestó a Kemmlein y Khedira.



Incidencias: partido de la novena jornada de la Bundesliga disputado en el Allianz Arena de Múnich.