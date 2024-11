Equipo de Periodistas

Noviembre 07, 2024 04:17 PM

El joven marfileño Amad Diallo alargó el idilio del técnico provisional Ruud Van Nistelrooy con el Manchester United con dos goles ante el PAOK Salónica que le dieron el primer triunfo en la Liga Europa este curso.



A la espera de la llegada al banquillo red de Rubén Amorim, que se incorporará al club de Old Trafford tras el parón internacional, recobra la confianza con Van Nistelrooy en el banquillo el Manchester United, que, tras tres empates , frente el Twente, Oporto y Fenerbahce, consiguió estrenarse como ganador.



Aguantó la primera parte el PAOK, que no conoce la victoria y que sumó el revés sufrido en Inglaterra a las derrotas ante el Galatasaray y el Steaua y al empate con el Viktoria Pilsen.



Se hundió tras el descanso el equipo heleno de Razvan Lucescu, que no pudo frenara a Amad.



El marfileño abrió el marcador en el minuto 51, cuando se anticipó a la defensa y cabeceó en boca de gol un estupendo centro de Bruno Fernandes.



Sentenció en el 77. Amad lo hizo todo. Arrebató el balón en la presión al ghanés Rahman Baba y efectuó un tiro espectacular imposible para el meta Dominik Koarski. Fue la sentencia que acomoda al United en la mitad de la tabla de la competición continental.