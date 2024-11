Lionel Messi, ante su primer cara o cruz en la MLS

Equipo de Periodistas

Noviembre 08, 2024 03:14 PM

Lionel Messi se jugará este sábado el primer cara o cruz de su experiencia en la MLS, en el tercer y decisivo partido de la serie al mejor de los tres de primera ronda de los 'playoffs' que el Inter Miami disputa con Atlanta United en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.



El técnico argentino Gerardo Martino no dudó en definir como "una final" este partido, que pone en juego el billete para la segunda ronda, pero que también podría poner fin a la temporada de Messi en la MLS.



La liga estadounidense estrenó el año pasado un formato futbolístico muy poco habitual para sus 'playoffs', con una serie de primera ronda que emula a las grandes ligas deportivas de Estados Unidos.



Dicho formato ha provocado reacciones encontradas en Estados Unidos, pues permite a un equipo que no gane partidos en los noventa minutos, pasar de ronda con dos triunfos en la tanda de penaltis, incluso si perdiera un encuentro.



El Inter Miami ganó el primer partido de la serie por 2-1, y perdió por 2-1 en el campo del Atlanta United el segundo, con un gol del portugués Xande Silva en el minuto 94.



Así, será necesario un tercer encuentro para dirimir el ganador, que se disputará en el escenario del Chase Stadium, la casa de un Inter Miami que ganó ventaja de campo en la postemporada gracias a su triunfo en el 'Supporters' Shield' por ser el mejor equipo de la etapa regular de la campaña.



Inter Miami se encomendará a Messi y al uruguayo Luis Suárez para la cita con Atlanta United, el exequipo del técnico Gerardo Martino.



"Sabemos que no solamente este partido, sabemos que todos los que nos puedan quedar en un futuro se jugará en casa. Y siempre en casa es mucho mejor, pero de la misma manera que hay otros equipos que jugarán el tercer partido, a nosotros nos tocó en la última jugada. No hay ningún reproche, nada de que quejarse", dijo Martino en la rueda de prensa previa al partido decisivo de la serie.



"Simplemente afrontar el tercer partido como una verdadera final, que es lo que es. Nosotros nos hemos hecho bastante fuertes jugando de local. Lo valoramos mucho", añadió.



Messi todavía no ha anotado en los 'playoffs', pero dio una asistencia a Jordi Alba en el primer partido de la serie.



El argentino solo disputó 1.485 minutos en la temporada regular, pero fue dominante con 20 goles y 16 asistencias. Tuvo que lidiar con una serie de problemas físicos, en particular una lesión de tobillo sufrida en la Copa América que le dejó fuera del terreno de juego durante dos meses el último verano.



Atlanta United se dio una vida extra con un sorprendente triunfo en el Mercedes Benz y regresa ahora al Chase Stadium, un campo en el que ganó por 3-1 el pasado mayo en la temporada regular de la MLS.



En esa ocasión, el georgiano Saba Lobjanidze anotó un doblete e intentará repetir en esta final 'anticipada' de la MLS.



Alineaciones probables:



Inter Miami: Callender; Avilés, Martínez, Allen; Weigandt, Redondo, Cremaschi, Alba; Gómez, Messi y Suárez.



Entrenador: Gerardo Martino.



Atlanta United: Guzan; Amador, Gregersen, Abram, Hernández; Fortune, Slisz, McCarty, Lobjanidze; Miranchuk y Thiare.



Entrenador: Rob Valentino.



Árbitro: Lukasz Szpala.



Estadio: Chase Stadium (Fort Lauderdale).



Hora: 20.00 local (01.00 GMT del domingo).