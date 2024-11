La NFL anuncia que en 2025 habrá partidos en México y Brasil, aparte de en España

Equipo de Periodistas

Noviembre 10, 2024 11:25 AM

Roger Goodell, comisionado de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, informó este domingo que para la temporada 2025 la liga tendrá ocho partidos fuera de Estados Unidos con destinos en los que incluirá a México y Brasil, aparte de España -en el madrileño Santiago Bernabeu, anunciado el pasado mes de febrero-.



"Como ya lo habíamos dicho vamos a España y esperamos regresar a la Ciudad de México y a Brasil, seguramente estaremos de regreso en el Reino Unido. Consideramos la posibilidad de jugar en Irlanda y seguramente estaremos de regreso aquí en Alemania", señaló el comisionado minutos antes del duelo entre Carolina Panthers y New York Giants, que se juega en el Alianz Arena de Múnich.



Será la primera vez en la historia que la NFL traslade hasta ocho partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos. Hasta la presente temporada el máximo de encuentros fue de cinco.



El más reciente partido que se disputó en México fue en la temporada 2022, cuando los San Francisco 49ers superaron 38-10 a Arizona Cardinals en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, recinto que por las remodelaciones con miras al Mundial 2026 de fútbol no ha podido acoger otro partido de la NFL.



Goodell señaló que los cinco partidos fuera de Estados Unidos fueron un éxito, en especial el realizado en la semana 1 entre Philadelphia Eagles y Green Bay Packers que se jugó en la Arena Corinthians de São Paulo, que significó el primer partido de la NFL en Sudamérica.



"Ha sido mejor que maravilloso. Empezar en Brasil fue fantástico, São Paulo fue algo nuevo para nosotros y no podrían haberlo hecho mejor, los equipos se lo pasaron genial. Después, la serie de Londres fue extraordinaria como siempre. Y ahora tenemos esta gran manera de terminar aquí en Múnich; ya estoy deseando que llegue el año que viene", aseveró el comisionado.



Desde febrero pasado la NFL anunció que en la campaña 2025 jugará un partido de temporada regular en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, será el primero en España.



En esta temporada, además de Brasil, se jugaron tres partidos en Londres, dos de ellos se realizaron en el Tottenham Hotspur Stadium, New York Jets-Minnesota Vikings, en la semana 5, y Chicago Bears-Jacksonville Jaguars, en la 6; y New England Patriots-Jaguars se midieron en la semana 7 en el estadio de Wembley.



La serie tuvo como última parada el Allianz Arena de Múnich con el duelo entre Giants y Panthers.