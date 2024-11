La Real Sociedad frena al Barcelona

Equipo de Periodistas

Noviembre 10, 2024 05:04 PM

La Real Sociedad, que presentaba el peor balance como local de LaLiga EA Sports, frenó la marcha del Barcelona, no obstante líder destacado, que acusó la baja de Lamine Yamal, quien finalmente se quedó fuera de la convocatoria por la contusión que sufrió en el partido de la Liga de Campeones en Belgrado ante el Estrella Roja.



La baja del extremo internacional español fue a la postre hasta trascendental para el equipo del alemán Hansi Flick, que claudicó por segunda vez en la presente campaña liguera después de haber caído en Pamplona ante Osasuna. Aún así, lidera la tabla con seis puntos sobre el Real Madrid, que tiene aún pendiente el partido frente al Valencia aplazado por la dana.



Pese a ese mal balance en el Reale Arena y al desgaste por el partido de Liga Europa del jueves, el conjunto de Imanol Alguacil, que no ganaba al Barcelona en casa desde abril de 2016, fue valiente, derrochó entusiasmo y por momentos buen juego para superar al cuadro azulgrana, que desde la derrota en El Sadar había encadenado siete triunfos seguidos entre las distintas competiciones.



El surinamés Sheraldo Becker, a los 33 minutos, definió el resultado del encuentro, que estuvo también marcado por la polémica con la anulación de un gol al polaco Robert Lewandowski a los 13 por un fuera de juego milimétrico según el VAR.



El Barcelona estuvo menos fino que en los encuentros precedentes. Sin Lamine Yamal tuvo menos argumentos y le faltó claridad ante una Real Sociedad que dispuso de ocasiones suficientemente claras como para ampliar la cuenta, pero que supo aguantar al final el acoso del equipo de Flick. Por segunda vez esta campaña se vio por detrás en el marcador y por segunda vez perdió.



El Atlético de Madrid volvió a echar mano de su versión más práctica para imponerse por 0-1 al Mallorca y encadenar su cuarta victoria consecutiva entre Liga, Liga de Campeones y Copa del Rey, lo que le mantiene en la tercera plaza, a un punto del Real Madrid y a siete del Barcelona.



El triángulo Jan Oblak-Giuliano Simeone-Julián Álvarez fue decisivo. El guardameta esloveno, que salvó a su equipo con dos magníficas paradas al canadiense Cyle Larin y a Abdón Prats, se inventó poco después de la hora del partido, como el miércoles en París, un saque rápido, esta vez con el pié hacia Giuliano Simeone, que se aprovechó de un fallo del hispano argentino para hacerse con el balón y cederlo al internacional albiceleste para que sellara el triunfo.



Fue un Atlético al más puro estilo 'Cholo' Simeone. Eficaz, sobrio y sólido atrás, que no dio muchas opciones a su rival y aunque llegó poco en ataque -tan solo dos tiros entre los tres palos- le bastó para sumar su primera victoria liguera como visitante desde septiembre (al Celta).



El Athletic y el Betis continúan con sus caminos similares. Ambos, aspirantes a la Champions y a las competiciones continentales, vienen de ganar con apuros en la Liga Europa y en la Liga Conferencia, y los dos acabaron sin ganar, pero salvaron, con goles en la prolongación, al menos el empate ante el Valladolid (1-1) y el Celta (2-2), respectivamente.



El cuadro vasco evitó el k.o. en el José Zorrilla ante el Valladolid, penúltimo clasificado, gracias a un remate acrobático, muy difícil, de Gorka Guruzeta a los 94 minutos, con el que de paso acabó con la sequía, pues no marcaba desde septiembre.



El tanto del delantero vasco frustró al conjunto del uruguayo Paulo Pezzolano, que saboreaba su tercera victoria del curso después de adelantarse con un gol de Raúl Moro ya en el tramo final (m.79). No pudo, en cambio, mantener su ventaja y lamentó un empate que le sabe a muy poco y que le deja a un punto de la salvación que ahora mismo marca el Getafe.



El Betis también cede algo de terreno en su lucha por alcanzar los puestos 'Champions', aunque una diana de Marc Bartra sobre la campana le permitió salvar un punto ante el Celta (2-2), que se adelantó en el Benito Villamarín en dos oportunidades.



El duelo entre el técnico más veterano de LaLiga, el chileno Manuel Pellegrini (71 años y 55 dias) y el más joven, Claudio Giráldez (36 años y 260 días), fue emocionante. El cuadro gallego tomó el mando con goles de Javi Rodríguez (m.13) y el griego Tasos Douvikas (m.82), pero el equipo sevillano no se rindió y equilibró el resultado primero por medio del brasileño Vitor Roque (m.40) e in extremis con un remate de Marc Bartra.



El Girona, pese a las numerosas lesiones que merman las opciones de Míchel Sánchez y al desgaste de la Liga de Campeones, continúa con su escalada paulatina hacia los puestos altos. Venció en el Coliseum al Getafe (0-1) con una diana del venezolano Yangel Herrera (m.42) a un rival que, necesitado, empujó todo lo que pudo pero le faltó una vez más gol, lo que le deja a las puertas de la zona roja tras una racha de cinco partidos sin vencer.