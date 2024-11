Rafa Nadal ya está en Málaga para las Finales de la Davis

Equipo de Periodistas

Noviembre 14, 2024 02:37 PM

Rafa Nadal aterrizó en la tarde de este jueves en Málaga para empezar a preparar desde el viernes con el equipo español las finales de la Copa Davis, que se disputarán en esta ciudad andaluza la próxima semana, del 19 al 24 de noviembre, que será el último torneo del balear antes de su retirada como profesional.



Acompañado de su entrenador, Carlos Moyá, ataviado con una gorra negra y una camiseta blanca con un lema en mayúsculas, el icónico "VAMOS", su grito de guerra en cada partido, Nadal aterrizó en la terminal de vuelos privados del aeropuerto Pablo Ruiz Picasso de Málaga sobre las 18.30 horas.



Allí le esperaba el extenista Feliciano López, director del torneo, con quien se dirigió en una furgoneta directamente al hotel de concentración de los jugadores de la Copa Davis, el Higueron Resort de la localidad costera de Fuengirola, a veinte minutos en coche del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, sede de la Copa Davis.



Una decena de aficionados le esperaban a su llegada, a los que Nadal atendió firmando autógrafos y haciéndose fotos. Con una sonrisa tímida respondió al vuelo las preguntas de los medios de comunicación presentes: "¡Claro! Estoy preparado, si no, no estaría aquí", contestó el tenista mallorquín.



Este viernes, a primera hora de la mañana, está previsto que el tenista de Manacor pruebe la pista central del Martín Carpena en el primer entrenamiento del equipo español, que todavía no contará con la presencia de Carlos Alcaraz por estar en Turín (Italia) jugando las Finales ATP.



Aún es una incógnita cuál será el rol de Rafa Nadal en su última competición como profesional, una decisión que deberá confirmar el capitán de la Armada, David Ferrer, pero sí es seguro que la Copa Davis acogerá un homenaje a la altura de su legado como tenista ganador de veintidós Grand Slams.



España abrirá la competición el próximo martes contra Países Bajos en el primero de los cuatro duelos de cuartos de final (17.00 horas), con todas las entradas agotadas desde hace semanas y con la reventa a precios desorbitados por la expectación que genera el tenista manacorí.



Málaga se ha volcado con Nadal y esta misma semana se ha desplegado una gran lona en el estadio Ciudad de Málaga con el lema "Gracias, Rafa", de un tamaño de 2.600 metros cuadrados, con una silueta del mejor tenista español de todos los tiempos que roza los quince metros de altura.