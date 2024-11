Panamá, a sellar el cupo a Copa Oro y la Final a Cuatro de la Liga de Naciones

Equipo de Periodistas

Noviembre 17, 2024 11:53 AM

La selección de fútbol de Panamá, comandada por el hispano danés Thomas Christiansen, saldrá este lunes a medirse a Costa Rica con la meta de sellar el boleto directo a la Copa Oro 2025 y su cuarta incursión en fila a la Final a Cuatro de la Liga de Naciones de Concacaf 2024-2025.



La escuadra panameña regresa luego de la visita a San José con un triunfo 0-1 en el duelo de ida de los cuartos de final, un resultado que le da a los canaleros la ventaja del gol de visitante toda vez que con un empate en su campo les sería suficiente para completar la faena.



Tras la victoria del pasado jueves, los panameños llevan una seguidilla de seis ganados consecutivos frente a su similar de Costa Rica, y de lograr imponerse este lunes sería la séptima ocasión sin conocer la derrota desde el 2022.



Christiansen no tiene bajas para este choque, que él mismo ha tipificado de "crucial" por lo que está en juego, aunque volteando la página de lo conseguido en San José, pese a que fue el quinto triunfo en suelo tico para la roja centroamericana.



"Tenemos 90 minutos muy duros, Costa Rica con lo mostrado (el jueves) nos han amenazado bastante en nuestro juego, han generado demasiado para mi gusto", precisó el entrenador de Panamá luego del triunfo en la ida.



Los costarricenses, por su parte, llegan a suelo panameño a buscar la remontada, cuando solo ganar les sirve para lograr descarrilar a Panamá de su objetivo.



El cuadro tico, entrenado por Claudio Vivas, solo tendrá la baja del central Juan Pablo Vargas, es decir que el estratega tendrá que recomponer su zaga para suplir esta ausencia.



"Juan Pablo Vargas fue sometido a valoraciones médicas este viernes, y según confirma el cuerpo médico, presenta un desgarro leve del aductor izquierdo, por lo que queda fuera del grupo que viajará a Panamá", explicó la Federación Costarricense de Fútbol.



Vargas, zaguero del Millonarios colombiano y titular habitual en la selección costarricense, es una baja sensible para el compromiso del lunes en Panamá, al cual Costa Rica va obligada a ganar tras caer en casa por 0-1 en el partido de ida disputado el jueves.



De momento esta es la única baja en el equipo costarricense, ya que el lateral derecho Yostin Salinas está recuperado de un golpe que recibió en su nariz en el partido del jueves.



Costa Rica entrenó el viernes y sábado en las instalaciones deportivas de la Federación Costarricense de Fútbol antes de viajar a Panamá este domingo.



El capitán de la selección tica, Francisco Calvo, tras el duelo de ida dijo que es "una serie que está abierta" y que todo lo "define el encuentro del lunes (mañana). Tenemos que ir allá a sacar un buen resultado".



El ganador de esta serie se clasificará a las semifinales (Final a Cuatro) de la Liga de Naciones de la Concacaf y además obtendrá un boleto a la Copa Oro de la Concacaf del 2025.



El perdedor deberá pelear por un cupo a la Copa Oro en otra fase en la que participarán 14 equipos de la Concacaf.



En noviembre de 2023 fue la última vez que Costa Rica jugó en el estadio Rommel Fernández, en la capital panameña, cayendo 3-1 precisamente en cuartos de final de la pasada Liga de Naciones.



Los ticos no ganan en Panamá desde 2015.



Probables alineaciones



Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Edgardo Fariña, José Córdoba, Fidel Escobar; Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, César Blackman, Edgar Barcenas, José Luis Rodríguez; José Fajardo.



Seleccionador: el hispano danés Thomas Chrtistiansen.



Costa Rica: Patrick Sequeira; Jeyland Mitchell, Julio Cascante, Alexis Gamboa, Francisco Calvo; Jefferson Brenes, Brandon Aguilera, Kenneth Vargas, Warren Madrigal; Manfred Ugalde y Alonso Martínez.



Seleccionador: el argentino Claudio Vivas.



Árbitro: Por definir



Hora: 21:00 hora local (02:00 GMT)



Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado al Este de la capital panameña y con capacidad para 32.000 espectadores.