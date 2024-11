Alcaraz, al rescate

Equipo de Periodistas

Noviembre 19, 2024 04:22 PM

Carlos Alcaraz acudió al rescate de España, balanceado en el alambre después de que Rafael Nadal perdiera contra Botic Van de Zandschulp y dejara al conjunto español al borde de la eliminación de la Copa Davis, sin margen de error y en manos del murciano, que cumplió con las expectativas e igualó el duelo contra Países Bajos, ahora en manos del choque de dobles.



La supervivencia del conjunto que capitanea David Ferrer y la retirada de Nadal queda pendiente del tercer punto de la serie, el definitivo. De él saldrá el primer semifinalista de la competición.



El escenario era nuevo para Carlos Alcaraz. A sus veintiún años, el jugador de El Palmar ha vivido todo tipo de situaciones en el circuito. Habituado a romper registros históricos, en convertirse en referente de la precocidad, no se había encontrado en esta tesitura en un evento como la Copa Davis.



Tiene aún el ganador de cuatro títulos del Grand Slam poca experiencia en este evento. Solo seis partidos, con cinco triunfos, incluidos los tres de esta temporada. Su única derrota fue en la fase de grupos de las Finales del 2022 contra el canadiense Felix Auger Aliassime. Entre sus victorias computa la obtenida en dobles, junto a Marcel Granollers ante los checos Jakub Mensik y Adam Pavlasek.



Una buena referencia para David Ferrer que en su apuesta para el dobles, antes de saber si iba a ser o no tan determinante como es ahora, había designado este mismo duelo, el murciano con el catalán, número uno de la modalidad.



Una vez más ha asumido la responsabilidad de la cita Alcaraz que sacó adelante su cara a cara ante un rival al que tiene tomada la medida y que está muy lejos de él en el ránking y en el historial.



El tenista de Harleem, de 29 años, había perdido los cuatro cara a cara con Alcaraz. Nunca le ha conseguido ganar un set. Ahora tampoco. Entre ellas se impuso las dos veces de este año, en los Juegos Olímpicos y en Pekín. Fijado en el puesto 40 del ránking ATP, su mejor año ya pasó. Fue en el 2023, cuando ganó los dos títulos que tiene su currículo además de la final de Washington que perdió.



La costó a Alcaraz deshacerse del neerlandés. Países Bajos estaba eufórico después de que Botic Van Zandschulp ganara por un doble 6-4 a Rafael Nadal y pusiera a su selección a un triunfo de las semifinales. El número uno de Países Bajos mantuvo el pulso. Incluso, rompió el saque del murciano en el quinto juego, que consolidó en el sexto para adquirir su ventaja por 4-2.



Fue su momento de gloria. Reaccionó el campeón de Wimbledon y Roland garros inmediatamente y quebró por primera vez e igualó la situación. Se metió de lleno en el partido. Llegó al desempate la primera manga y Alcaraz aceleró. Ganó el tie break por 7-0. El primer set, en el bolsillo.



Después todo fue mejor. Se puso con 3-0 el español y ya transitó con cierto sosiego, sin presión e impulsado por el público y su equipo, especialmente Rafael Nadal, primer seguidor de el del Palmar.



Fue al rescate, no falló Alcaraz que mantiene viva a España y en el aire el adiós de Rafael Nadal, pendiente de una eliminación o no del conjunto de Ferrer. El devenir del duelo, en manos del dobles. Alcaraz y Granollers se citan con Botic Van de Zandschulp y Wesley Koolhof, los elegidos inicialmente por el capitán Paul Haarhuis.