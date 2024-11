Mbappé y su cambio de posición: “La historia de mi carrera, no me importa”

Equipo de Periodistas

Noviembre 24, 2024 03:31 PM

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, disputó este domingo, en la victoria por 0-3 ante el Leganés en la que marcó el primer gol del partido, su primer encuentro como extremo izquierdo en el conjunto blanco, un cambio de posición que, asegura, es habitual en su carrera.



“Buen partido. Empezó bien, teniendo ritmo con los compañeros en una posición diferente. Puedo jugar en todas las posiciones, hoy fue diferente y en el siguiente quizá juegue en otra diferente otra vez. Estoy listo. Es la historia de mi carrera, juego por la derecha, la izquierda, el centro, no me importa. Quiero jugar bien, ayudar al equipo y marcar muchos goles”, dijo en Realmadrid TV.



Mbappé apuntó a que haberse entrenado en Madrid durante el parón por los partidos de selecciones, al no ser convocado por Francia por segunda vez consecutiva, le vino bien para estar en buena forma.



“Me viene muy bien entrenar con los chicos, del Castilla también. No conocía a muchos y tienen mucha calidad. Estoy bien físicamente y listo para ayudar al equipo”, declaró.



Además, señaló la importancia del triunfo de su equipo ante el Leganés tras el empate del Barcelona contra el Celta de Vigo (2-2).



“Venimos aquí para ganar. Sabemos de la importancia del partido. Teníamos que ganar después del empate del Barcelona. Empezamos bien, con buen ritmo, teniendo el balón, jugando bien… El primer gol fue muy importante”, aseguró.



Mbappé, asimismo, alabó a Fede Valverde, que por primera vez ejerció de capitán del Real Madrid desde el inicio del encuentro.



"Es un jugador muy importante. Cuando se habla de jugadores se habla de otros que vemos un poco más, pero Fede es importantísimo. La gente no habla mucho de él, pero es muy importante para nosotros. Ha ganado muchos títulos aquí y espero que siga haciéndolo", señaló Mbappé.