Raphinha: "Vivo en mi mejor momento"

Equipo de Periodistas

Diciembre 03, 2024 04:06 PM

Raphinha, futbolista brasileño del Barcelona, afirmó este martes, después de marcar dos goles al Mallorca con los que su equipo ganó 1-5, que vive el "mejor momento" de su carrera tras un encuentro que sirvió a su equipo para romper una racha de tres consecutivos sin ganar en la Liga.



"Sí, puedo decir que sí, que vivo en mi mejor momento. No puedo parar aquí, quiero hacer mucho más por este escudo. Es un club al que tengo un cariño enorme. Todo lo que pueda dar en el campo, lo daré. "Sabíamos de la importancia que tenía volver a vencer. En los últimos tres partidos de Liga ha faltado algo para llevarnos la victoria. Hoy estuvimos bien. No diría que hemos hecho nuestro mejor partido, pero lo más importante, ganar, lo hemos conseguido", aseguró a Movistar Plus.



También habló sobre su compañero Frenkie De Jong, que firmó una asistencia y un gol en los pocos minutos que estuvo sobre el terreno de juego tras salir al campo en la segunda parte: "Lo merece muchísimo, es un tío que trabaja muchísimo y nos ayuda dentro y fuera del campo. Es uno de nuestros capitanes, tenemos un cariño enorme por él y todos en el vestuario nos alegramos por él hoy".



Asimismo, habló sobre la jugada del gol del Mallorca, obra de Vedat Muriqi, y por la que pidió al árbitro que lo anulara por fuera de juego: "Me ha explicado que como ha terminado la jugada otro, pues era gol. Respeto su decisión".