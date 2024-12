Simeone: "No hay equipo que salga campeón con muchos goles en contra"

Equipo de Periodistas

Diciembre 04, 2024 10:23 AM

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, avisó este miércoles que "no hay equipo que salga campeón con muchos goles en contra", remarcó que su conjunto "crece desde un bloque", que no define ni como "ofensivo" ni como "defensivo", y advirtió de la competitividad del Cacereño, su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey, este jueves en la ciudad extremeña.



"Tenemos todavía cosas por mejorar. El equipo crece desde un bloque, que ese bloque yo lo llamo que no es ni ofensivo ni defensivo, sino un bloque en equipo. Y, a partir de ahí, necesitamos tener esa regularidad, que es lo más difícil de sostener dentro de la temporada", explicó el técnico, cuyo conjunto encadena siete victorias en todos los torneos, también reencontrado con su firmeza defensiva, con cinco de esos duelos imbatido.



"No hay equipo que salga campeón con muchos goles en contra. Normalmente, los que salen campeones tienen la valla menos vencida o la segunda valla menos vencida. Hay pocos casos que salga campeón un equipo que recibe muchos goles. A partir de ahí, construimos un trabajo que venimos mostrando hace años", declaró.



"Dentro de los partidos variamos bastante el sistema, según lo que necesita cada partido. No es que jugamos con cuatro (atrás), a veces jugamos con tres, con dos, con seis... Según lo que el partido vaya pidiéndonos. Necesitábamos un tiempo para que los nuevos se vayan incorporando al equipo de la mejor manera y, a partir de ahí, el crecimiento de futbolistas individualmente han aportado al equipo un trabajo en bloque muy bueno", valoró.



"Las realidades son que tenemos que entrenar de la mejor manera y competir como venimos compitiendo, buscando ser mejores como equipo. A mayor competencia entre los jugadores siempre sale ganando el club y el equipo. Eso es lo que tenemos que seguir empujando. Está claro que hay un montón de futbolistas que están en el vestuario desde hace años y saben cuál es el camino", incidió, en la víspera de la visita al Cacereño.



En principio, el técnico alineará un once con muchos menos habituales en la titularidad en los últimos tiempos, con Juan Musso en la portería; César Azpilicueta, Axel Witsel, Robin Le Normand y Javi Galán, en la defensa; Rodrigo Riquelme, Rodrigo de Paul, Koke Resurrección y Samuel Lino, en el centro del campo; y Ángel Correa y Alexander Sorloth, en la delantera.



"Nosotros tenemos como lema 'ponerse la camiseta del Atlético de Madrid en cada partido es una gran oportunidad'. ¿Por qué? Porque muchos quisieran estar en el lugar en el cual estamos nosotros. Y nosotros necesitamos tener esto absolutamente insertado dentro nuestro. A partir de ahí, este jueves pondremos el equipo que creemos que le podemos hacer daño al Cacereño, un equipo competitivo", dijo Simeone.



"Sobre todo, el Cacereño en casa responde muy bien con buenos resultados en este último periodo y competirá. No tengo ninguna duda. Ya lo hemos visto en el pasado, creo que fue con el Madrid, que compitieron muy bien. No me imagino otra situación que lo que veo en los vídeos, que son un equipo competitivo", añadió.



Simeone recupera a Robin Le Normand, al que previsiblemente alineará como titular después de dos meses y una semana de baja por el hematoma subdural que le provocó el traumatismo craneoencefálico sufrido el pasado 26 de septiembre ante el Real Madrid.



"Primero pensando en la salud del profesional, el club, los médicos y todos hemos estado detrás de esa situación como primera medida y, a partir de ahí, después aparece el futbolista, que empezó a ponerse en forma, está ya a disposición de poder empezar a competir y desde la ilusión y el entusiasmo que transmite está muy contento y con muchas ganas de ayudar al equipo", repasó el técnico durante la rueda de prensa.