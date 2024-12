El Athletic ratifica su asalto a la 'Champions' 2-0

Equipo de Periodistas

Diciembre 08, 2024 01:32 PM

El Athletic Club ratificó su asalto a los puestos de Liga de Campeones en la tabla, en los que estaba pero de manera provisional, con un claro y merecido triunfo por 2-0 sobre el Villarreal, equipo al que arrebató la cuarta plaza, con goles de Aitor Paredes en la primera mitad e Iñaki Williams en la segunda.



Paredes abrió el marcador rematando en el minuto 14 en el área pequeña un centro a saque de córner de Iñigo Ruiz de Galarreta y el mayor de los Williams lo cerró en el 69 finalizando con un tiro cruzado un contraataque bien armado por Oihan Sancet. En esa jugada del 2-0 se lesionó el meta visitante Diego Conde, que tuvo que ser relevado.



La de este domingo fue la quinta victoria consecutiva, la cuarta en liga, del equipo de Ernesto Valverde, que encadena también su undécimo partido seguido sin perder. Una racha que le deja a la misma distancia del líderato del Barcelona, seis puntos, que de la quinta posición, en la que se mantiene el Villarreal. Aunque con los 'leones' con dos partidos más jugados.



Con el 2-0 Iñaki Williams, 'MVP' del partido, celebró además los diez años en la elite que cumplió el día 6, desde que en la misma fecha en 2014 debutase en Primera también a las órdenes de Ernesto Valverde.



Con la suplencia de Nico Williams y Unai Simón, la primera una relativa sorpresa por la acumulación de minutos en los últimos partidos del extremo y la segunda esperada, por la falta de portería del meta tras su lesión, el Athletic arrancó como si tuviese a dos estrellas en el campo. A buscar al rival a su terreno de juego asfixiándolo todo lo posible dirigido cuando tenía el balón por un excelente Sancet.



Robó mucho y amargó la tarde durante minutos al Villarreal generando infinidad de llegadas pero no tantas ocasiones de gol. Aunque en la primera que creó abrió el marcador. Un córner botado por Galarreta al primer palo y en el área pequeña que remató sin aparente oposición Paredes.



Fue el tercer tanto en el curso de Paredes, en segundo en Liga y quinto ya de los centrales rojiblancos porque Vivián suma otros dos.



Pudo recuperarse el Villarreal también su primer ocasión y asimismo a balón parado. Pero la gran volea de Pape Gueye, cruzada y junto al palo lejos de Agirrezabala, no valió porque estaba en fuera de juego. Como también varios de sus compañeros.



Recuperó el choque el tono anterior, con el Athletic infranqueable por la salida y llegando continuamente al área amarilla. Aunque sin mucha finura por parte de Iñaki Williams, continuamente lanzado por Sancet y muy incisivo por la banda.



Aunque las mejores ocasiones fueron de Galarreta, muy tímido en la frontal tras un robo de Sancet, y Berenguer, cuyo disparo desde la frontal la detuvo en dos tiempos Conde.



Lo mejor del Villarreal llegó en otro voleón impresionante a la media vuelta, a pase de Baena, que se le fue un poco alto, y los minutos finales de la primera mitad ya habiéndose sacudido la presión sin tregua del Athletic.



No fue suficiente esa mejoría a Marcelino, que tras el descanso puso sobre el césped -en medio del temporal- a Gerard Moreno y Ayoze y trató de que su equipo cambiase de rumbo y fuese a por el rival.



En esa intención se enmarcaron un par de intentos de Bernat y un cabezazo de Comesaña con opciones a un buen centro de Baena, ya con el choque en un ida y vuelta .



No acabaron de salirle los cambios a Marcelino, pero sí lo hicieron los de Valverde. Ya que nada más poner en juego a los bermeanos Jauregizar y Unai Gómez sentenció el encuentro el Athletic. Lo hizo en una jugada con protagonismo de sus estrellas y, sin duda, los tres mejores jugadores del partido: Paredes, Sancet y Williams.



Paredes robó un balón, Sancet armó una contra espectacular lanzando al mayor de la saga e Iñaki cruzó ante Diego Conde en una jugada en la que el meta madrileño se lesionó en una rodilla, que se le quedó enganchada.



De ahí al final dio tiempo para algún gol más del Athletic, que tuvo Sancet en una preciosa vaselina, y para un disgusto más del Villarreal, al que volvió a lesionársele Gerard Moreno.



- Ficha técnica:



2 - Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos, Vivián, Paredes, Yuri; Galarreta (Vesga, m.85), Prados (Jauregizar, m.68); Iñaki Williams (Nico Serrano, m.85), Sancet, Berenguer (Nico Williams, m.60); y Guruzeta (Unai Gómez, m.68).



0 - Villarreal: Diego Conde (Luiz Júnior, m.73); Kiko Femenía, Albiol, Costa, Bernat; Yeremy Pino (Denis Suárez, m.75), Parejo (Ayoze, m.46), Comesaña, Álex Baena; Pape Gueye y Barry (Gerard Moreno, m.46; Cabanes, m.93).



Goles: 1-0, m.14: Paredes. 2-0, m.69: Iñaki Williams.



Árbitro: Víctor García Verdura (Comité catalán). Mostró tarjeta amarilla a los locales Sancet (m.55), Prados (m.67), y al visitante Comesaña (m.25).



Incidencias: Partido de la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés casi lleno con 47.203 espectadores. Dato oficial.