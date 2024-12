Vini Jr. promete amor eterno al Madrid al recoger el The Best al mejor jugador del mundo

Diciembre 17, 2024 01:21 PM

El brasileño Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, ha sido galardonado este martes en Doha con el premio The Best que concede la FIFA al mejor jugador del mundo, un momento que aprovechó para asegurar públicamente que quiere jugar "mucho tiempo" más en el "mejor club del mundo".



Vini Jr, uno de los jugadores claves en la temporada exitosa del Real Madrid con las victorias en la Liga de Campeones, LaLiga y las Supercopas de Europa y de España, y a las puertas de poder conseguir la Copa Intercontinental, es el primer jugador brasileño que recibe este reconocimiento después de haber sido segundo hace unas semanas en el Balón de Oro tras el español Rodri Hernández.



"Estaba tan distante que parecía imposible llegar hasta aquí y es muy importante para mí. Tuve una infancia viendo la pobreza y el crimen, poder llegar hasta aquí es muy importante para mí y hace ver a muchos niños que todo es posible", aseguró en su discurso.



Vinícius recordó a figuras claves en su carrera hasta que ha logrado ser reconocido el mejor futbolista del mundo. "Quiero agradecer a todos los que votaron por mí, a los entrenadores, jugadores y periodistas. Quiero agradecer a la familia que dejaron de vivir sus sueños para que yo pudiera vivir el mío y poder llegar hasta aquí hoy", comenzó con el galardón en sus manos tras recogerlo en persona aprovechando la presencia del Real Madrid en Doha para la disputa de la final de la Copa Intercontinental.



"Agradecer también al presidente (Florentino Pérez), a José Ángel (Sánchez, director ejecutivo del club) y al entrenador Carlo (Ancelotti), que siempre me ayudó mucho. También a Juni (Calafat, jefe de ojeadores) por confiar en mí cuando tenía apenas 16 años. He podido demostrar que podía marcar diferencias y hacer grandes cosas en la temporada. Quiero seguir jugando mucho tiempo para el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, y también agradezco a Flamengo y a todos los jugadores de la selección brasileña", sentenció.



Vini releva en el palmarés al argentino Leo Messi, ganador las dos ediciones anteriores y el futbolista que más tiene, con tres, uno más que el portugués Cristiano Ronaldo y que el polaco Robert Lewandowski.