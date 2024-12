Un afortunado Atlético se lleva la victoria y el liderato en el último suspiro 1-2

Equipo de Periodistas

Diciembre 21, 2024 04:33 PM

Un tanto de Alexander Sorloth, en el minuto 96, le dio la victoria a un afortunado Atlético de Madrid, el nuevo líder de LaLiga, que fue dominado en todo momento por el Barcelona (1-2), pero pagó caro sus errores ante Jan Oblak y cedió su tercera derrota consecutiva en casa, algo que no sucedía desde la temporada 1965-66.



El Barça dominó el juego y tuvo las mejores ocasiones frente a un conservador equipo madrileño, que jugó a empatar con el 0-0, que pudo encajar un par de goles con el 1-0, pero que fue salvado por Oblak y al final se encontró con un tanto en el tiempo de descuento.



El fútbol no fue justo con los azulgrana, que perdonaron demasiado, y premió la puntería de los atléticos que nunca habían ganado en Barcelona con Simeone y suman su duodécima victoria consecutiva.



Y eso que el Barça firmó un buen partido. Salió bien el equipo de Flick, como contra el Real Madrid, el Bayern de Múnich o el Borussia Dortmund, que mostró que se siente bien cuando huele la sangre, cuando siente los focos sobre la cara y cuando enfrente tiene equipos de primera clase.



Y ante el Atlético de Madrid, lo volvió a demostrar. Puso Flick a Fermín por la izquierda, a Gavi para darle empaque a la medular y a Raphinha por la derecha.



La consigna era abrir el campo, hacer ancho el juego por las banda, algo en lo que había fracasado en los últimos partidos. Enfrente el Atlético, un equipo que llegaba como el más en forma del campeonato, pero que se mostró pequeño de salida, dejando toda responsabilidad creativa a los locales.



Y con esa ventaja, el Barça no la desaprovechó. Bajo la batuta de un excelente Pedri, los azulgrana dominaron la situación y agobiaron a los colchoneros.



La hiperactividad de Raphinha por la derecha, la presión adelantada y la búsqueda de centros laterales para Lewandowski no dieron tregua al partido y las aproximaciones sobre la meta de Oblak se sucedieron.



En el minuto 5, Raphinha tuvo la primera para su equipo, en una acción que Gallagher sacó en el área pequeña. El juego se desarrollaba en el campo de ataque del Atlético que no era capaz de sacar el balón jugado desde atrás.



En el 21, los azulgrana reclamaron un penalti por mano de Giuliano y en la siguiente acción Oblak tuvo que lucirse en un remate cercano de Íñigo Martínez.



El Barça se sentía cómodo. Recuperaba cada vez más cerca del área pequeña. Gavi, en el 25, remató fuera y en el 30, Pedri volvió a aparecer.



Fue en una combinación con Gavi que acabó en la red tras rematar cruzado para el 1-0. Los de Flick mordían a la yugular de los capitalinos que, salvo alguna acción esporádica de Griezmann entre líneas, no eran capaz de generar.



De hecho, su primera posesión larga llegó en el minuto 41 y para entonces la posesión era del 70-30 para los locales en una primera mitad dominaba por los barcelonistas sin discusión.



Nada más empezar el segundo tiempo, en un error de Giménez, Pedri le regaló el 2-0 a Fermín, pero el balón le quedó muy atrás al andaluz y Oblak estuvo muy acertado para evitar el tanto del Barça en el 48.



Volvió a hacer otro regalo Pedri, en el 57, esta vez a Raphinha, pero su vaselina dio en el travesaño en otra grandísima ocasión para el Barça.



Pero el tópico de que si perdonas en el fútbol, lo acabas pagando, se demostró en el 1-1. En una cabalgada de Julián Álvarez y un pase hacia atrás, Casadó lo despejó y se convirtió en una asistencia perfecta para De Paul que de rosca igualó el partido a la hora de juego.



Pero el Barça volvió a creer y retomó el hilo del partido ante un Atlético que se refugió cada vez más cerca de Oblak y armó una defensa de cinco.



No era lo mismo. La entrada de Dani Olmo le dio más aire a la medular local y Raphinha volvió a aparecer con dos acciones prácticamente consecutivas que cercaron la meta atlética, pero el gol no llegaba para los locales.



Hasta Iñaki Peña, inédito prácticamente hasta entonces, tuvo que aparecer para salvar a su equipo en el 77 tras un uno contra uno con Barrios, en la segunda aproximación de los de Simeone.



En los diez minutos finales del partido, el Barça lo dio todo y tuvo ocasiones clarísimas para decantar la balanza, pero se encontró siempre con Oblak.



Olmo, en el 81, remató demasiado cruzado; Raphinha no acertó ante el meta colchonero en el 86 ni tampoco Pedri en el 88 en tres grandes ocasiones. El fútbol, que es grande y miserable en la misma proporción a veces, lo demostró en el último suspiro, cuando Raphinha erró un pase, el Atlético armó una contra y Sorloth ejecutó al Barça en el 96.



Los azulgrana acaban el año de la peor manera con cinco puntos sumados en los últimos siete partidos y después de dilapidar una clara ventaja al frente del campeonato, una Liga que ahora domina el Atlético.



Ficha técnica



1 - FC Barcelona: Iñaki Peña; Kounde, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Casadó (Eric Garcia, min. 80), Gavi (Ferran Torres, min. 64), Pedri; Raphinha, Fermín López (Dani Olmo, min. 64) y Lewandowski.



2 - Atlético de Madrid: Oblak; Llorente (Le Normand, min.73), Giménez (Witsel, min. 52), Lenglet, Galán; Giuliano (Molina, min. 62), De Paul, Barrios, Gallagher (Koke, min. 62); Griezmann (Sorloth, min. 73) y Julián Álvarez.



Goles: 1-0, min. 30: Pedri. 1-1, min. 60: de Paul. 1-2, min. 90+6: Sorloth.



Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Amonestó a Witsel (min. 53) y a Le Normand (min. 77).



Incidencias: Se dieron cita 46.249 espectadores en partido de la decimoctava jornada de LaLiga disputado en el estadio olímpico Lluís Companys de Barcelona.

Un tanto de Alexander Sorloth, en el minuto 96, le dio la victoria a un afortunado Atlético de Madrid, el nuevo líder de LaLiga, que fue dominado en todo momento por el Barcelona (1-2), pero pagó caro sus errores ante Jan Oblak y cedió su tercera derrota consecutiva en casa, algo que no sucedía desde la temporada 1965-66.



El Barça dominó el juego y tuvo las mejores ocasiones frente a un conservador equipo madrileño, que jugó a empatar con el 0-0, que pudo encajar un par de goles con el 1-0, pero que fue salvado por Oblak y al final se encontró con un tanto en el tiempo de descuento.



El fútbol no fue justo con los azulgrana, que perdonaron demasiado, y premió la puntería de los atléticos que nunca habían ganado en Barcelona con Simeone y suman su duodécima victoria consecutiva.



Y eso que el Barça firmó un buen partido. Salió bien el equipo de Flick, como contra el Real Madrid, el Bayern de Múnich o el Borussia Dortmund, que mostró que se siente bien cuando huele la sangre, cuando siente los focos sobre la cara y cuando enfrente tiene equipos de primera clase.



Y ante el Atlético de Madrid, lo volvió a demostrar. Puso Flick a Fermín por la izquierda, a Gavi para darle empaque a la medular y a Raphinha por la derecha.



La consigna era abrir el campo, hacer ancho el juego por las banda, algo en lo que había fracasado en los últimos partidos. Enfrente el Atlético, un equipo que llegaba como el más en forma del campeonato, pero que se mostró pequeño de salida, dejando toda responsabilidad creativa a los locales.



Y con esa ventaja, el Barça no la desaprovechó. Bajo la batuta de un excelente Pedri, los azulgrana dominaron la situación y agobiaron a los colchoneros.



La hiperactividad de Raphinha por la derecha, la presión adelantada y la búsqueda de centros laterales para Lewandowski no dieron tregua al partido y las aproximaciones sobre la meta de Oblak se sucedieron.



En el minuto 5, Raphinha tuvo la primera para su equipo, en una acción que Gallagher sacó en el área pequeña. El juego se desarrollaba en el campo de ataque del Atlético que no era capaz de sacar el balón jugado desde atrás.



En el 21, los azulgrana reclamaron un penalti por mano de Giuliano y en la siguiente acción Oblak tuvo que lucirse en un remate cercano de Íñigo Martínez.



El Barça se sentía cómodo. Recuperaba cada vez más cerca del área pequeña. Gavi, en el 25, remató fuera y en el 30, Pedri volvió a aparecer.



Fue en una combinación con Gavi que acabó en la red tras rematar cruzado para el 1-0. Los de Flick mordían a la yugular de los capitalinos que, salvo alguna acción esporádica de Griezmann entre líneas, no eran capaz de generar.



De hecho, su primera posesión larga llegó en el minuto 41 y para entonces la posesión era del 70-30 para los locales en una primera mitad dominaba por los barcelonistas sin discusión.



Nada más empezar el segundo tiempo, en un error de Giménez, Pedri le regaló el 2-0 a Fermín, pero el balón le quedó muy atrás al andaluz y Oblak estuvo muy acertado para evitar el tanto del Barça en el 48.



Volvió a hacer otro regalo Pedri, en el 57, esta vez a Raphinha, pero su vaselina dio en el travesaño en otra grandísima ocasión para el Barça.



Pero el tópico de que si perdonas en el fútbol, lo acabas pagando, se demostró en el 1-1. En una cabalgada de Julián Álvarez y un pase hacia atrás, Casadó lo despejó y se convirtió en una asistencia perfecta para De Paul que de rosca igualó el partido a la hora de juego.



Pero el Barça volvió a creer y retomó el hilo del partido ante un Atlético que se refugió cada vez más cerca de Oblak y armó una defensa de cinco.



No era lo mismo. La entrada de Dani Olmo le dio más aire a la medular local y Raphinha volvió a aparecer con dos acciones prácticamente consecutivas que cercaron la meta atlética, pero el gol no llegaba para los locales.



Hasta Iñaki Peña, inédito prácticamente hasta entonces, tuvo que aparecer para salvar a su equipo en el 77 tras un uno contra uno con Barrios, en la segunda aproximación de los de Simeone.



En los diez minutos finales del partido, el Barça lo dio todo y tuvo ocasiones clarísimas para decantar la balanza, pero se encontró siempre con Oblak.



Olmo, en el 81, remató demasiado cruzado; Raphinha no acertó ante el meta colchonero en el 86 ni tampoco Pedri en el 88 en tres grandes ocasiones. El fútbol, que es grande y miserable en la misma proporción a veces, lo demostró en el último suspiro, cuando Raphinha erró un pase, el Atlético armó una contra y Sorloth ejecutó al Barça en el 96.



Los azulgrana acaban el año de la peor manera con cinco puntos sumados en los últimos siete partidos y después de dilapidar una clara ventaja al frente del campeonato, una Liga que ahora domina el Atlético.



Ficha técnica



1 - FC Barcelona: Iñaki Peña; Kounde, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Casadó (Eric Garcia, min. 80), Gavi (Ferran Torres, min. 64), Pedri; Raphinha, Fermín López (Dani Olmo, min. 64) y Lewandowski.



2 - Atlético de Madrid: Oblak; Llorente (Le Normand, min.73), Giménez (Witsel, min. 52), Lenglet, Galán; Giuliano (Molina, min. 62), De Paul, Barrios, Gallagher (Koke, min. 62); Griezmann (Sorloth, min. 73) y Julián Álvarez.



Goles: 1-0, min. 30: Pedri. 1-1, min. 60: de Paul. 1-2, min. 90+6: Sorloth.



Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Amonestó a Witsel (min. 53) y a Le Normand (min. 77).



Incidencias: Se dieron cita 46.249 espectadores en partido de la decimoctava jornada de LaLiga disputado en el estadio olímpico Lluís Companys de Barcelona.