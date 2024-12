Equipo de Periodistas

Diciembre 31, 2024 03:55 PM

El Barcelona despide un 2024 de transición que se recordará principalmente por el nacimiento de una nueva estrella, el joven extremo Lamine Yamal, y de la era Hansi Flick, el entrenador que debe guiar al equipo a una nueva etapa de éxitos deportivos.



Tras debutar como profesional en 2023 de la mano de Xavi Hernández y batir, con tan solo 16 años, todos los récords de precocidad en la historia de LaLiga, Yamal ha irrumpido este año en la élite del fútbol mundial. Y lo ha hecho sin levantar aún un título como azulgrana.



Eso sí, el delantero mataronense pudo presentarse en sociedad en la pasada Eurocopa, un torneo que ganó con España y del que fue uno de los futbolista más destacados, al marcar un gol y repartir cuatro asistencias.



Este 2024, lo despide tras levantar el Trofeo Kopa y el Golden Boy como mejor jugador sub-21 del mundo, ser incluido en el once ideal del año de la FIFA y formar parte del 'top-10' de mejores asistentes (16) de las grandes ligas europeas en un año natural.





La aparición estelar de Lamine Yamal ha sido la mejor noticia para un equipo que empezó el año encajando una severa derrota (4-1) en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid y que, a partir de ahí, cayó en barrena hasta terminar la temporada en blanco.



A la pérdida de la Supercopa ante el eterno rival le siguió la eliminación, una semana después, en la Copa del Rey a manos del Athletic Club. Y luego caería en los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al PSG antes de ceder al conjunto blanco LaLiga ganada un año antes.



Sin juego ni resultados, el futuro de Xavi en el banquillo azulgrana pendía de un hilo, pero él mismo anunció su dimisión en diferido el 27 de enero, tras perder en casa ante el Villarreal (3-5).



En un primer giro de guión, el presidente, Joan Laporta, y el propio Xavi comparecieron el 25 de abril en un acto ante la prensa escenificando un acuerdo para su continuidad el curso siguiente, pero un mes después Laporta le comunicaba al técnico egarense su decisión de prescindir de sus servicios al considerar que no confiaba en la calidad de la actual plantilla.



El máximo mandatario azulgrana ya había abierto la 'vía alemana' con Hansi Flick, una vieja aspiración desde que iniciara su segunda etapa al frente de la entidad que por fin podía llevarse a cabo.



La llegada del preparador germano para dirigir la temporada 2024-25 provocó un catarsis en un equipo que asimiló rápidamente los conceptos de la asfixiante presión tras pérdida, un fútbol de ataque más directo donde priman las transiciones rápidas por encima de la posesión y una línea defensiva temerariamente adelantada en busca de hacer caer constantemente al rival en fuera de juego.



Con la excusa de no hablar español y su escaso conocimiento del famoso entorno azulgrana, el club ha protegido a Flick en la sala de prensa, evitando que hiciera de portavoz de la entidad, como tantas veces había ocurrido con Xavi, demasiado conectado con todo lo que sucedía alrededor del Barça.



El resultado fue una inicio de LaLiga fulgurante, donde el cuadro dirigido por el técnico alemán logró ganar los siete primeros partidos, igualando el mejor arranque liguero de la historia del club que hasta entonces tenía Gerardo 'Tata' Martino en la campaña 2013-14.



El equipo empezó el curso enamorando por su intensidad y su juego, escenificando un cambio de guardia en el fútbol español con su 0-4 en el Bernabéu y recuperando el prestigio europeo con resultados contundentes en la Liga de Campeones, como el 4-1 logrado ante el Bayern de Múnich, su bestia negra los últimos años.



Parecía que Hansi Flick había caído de pie en Can Barça, pero todos se ha ido torciendo en los dos últimos meses de 2024, justo cuando paradójicamente el equipo ha ido recuperado a muchos de sus lesionados pero solo ha sumado 5 puntos de los últimos 21 en la competición doméstica.



Sin embargo, este Barcelona sigue exhibiendo momentos de buen juego y ha logrado mantener el nivel en la máxima competición europea.



Con la Supercopa a la vuelta de la esquina y el debut en la Copa del Rey, el proyecto de Flick da la sensación de que solo está al inicio de un camino ilusionante que debe permitirle volver a aspirar a todo. Habrá que esperar a 2025 para saberlo.