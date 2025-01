Ancelotti pide respeto a los clubes y las reglas en el caso Dani Olmo

"No tengo el asunto, los detalles de este tema, lo que puedo decir es que hay que respetar a todos los clubes, las instituciones y las reglas, pero no conozco al detalle el tema para contestar"

Equipo de Periodistas

Enero 02, 2025 11:40 AM

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, no profundizó en la situación que sufre el Barcelona con Dani Olmo, después de no inscribir al internacional español antes de las 23:59 horas del 31 de diciembre y solicitar una nueva licencia a la RFEF, pero pidió respeto a "los clubes, las instituciones y las reglas".



"No tengo el asunto, los detalles de este tema, lo que puedo decir es que hay que respetar a todos los clubes, las instituciones y las reglas, pero no conozco al detalle el tema para contestar", aseguró en rueda de prensa Ancelotti en la Ciudad Real Madrid.



El Barcelona ha pedido a la Federación Española de Fútbol (RFEF) una nueva licencia para Dani Olmo y Pau Víctor por considerarlo un caso de "fuerza mayor", argumentando que en las próximas horas dispondrá de 100 millones de euros por la cesión de la explotación de parte de los palcos VIP del nuevo Camp Nou.