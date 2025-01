Marbella-Atlético, entre la alerta y el récord

Equipo de Periodistas

Enero 03, 2025 02:58 PM

El Atlético de Madrid retoma este sábado la competición contra el Marbella en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, lanzado por doce victorias seguidas, a una de su récord histórico; con Julián Álvarez y Antoine Griezmann previsiblemente en el ataque titular y con la alerta de sus duelos anteriores en el torneo contra el Vic y el Cacereño, resueltos a última hora al borde de la eliminación.



La Rosaleda de Málaga, el mismo estadio en el que empezó la era más ganadora de los 121 años de vida del club, con el debut de Diego Simeone al frente del equipo el 7 de enero de 2012 con un 0-0, es el siguiente desafío del líder de LaLiga, que también está cerca de la clasificación en la Liga de Campeones y que demuestra su ambición de siempre en la Copa. No la gana desde 2013, desde que rompió con 14 años de desdichas ante el Real Madrid.



Su momento es esplendoroso. Ya son 12 victorias seguidas. Del 31 de octubre pasado, cuando se impuso entre el sofoco al Vic (0-2), al 21 de diciembre, cuando gritó al mundo su condición de aspirante a cada torneo con el 1-2 de Alexander Sorloth ante un Barcelona incrédulo y derribado de la cima de repente con un tanto en el tiempo añadido.



Una secuencia vencedora irrepetible desde el 31 de octubre de 2012, también con Simeone como entrenador, cuando alcanzó trece triunfos seguidos. Es el récord del Atlético. Lo puede igualar este sábado. Si lo hace, el domingo 12 de enero se abre la opción de rebasarlo ante Osasuna en el Metropolitano, donde también competirá por el 'campeonato' de invierno.



Por esas alturas se mueve hoy por hoy el conjunto rojiblanco, que también está advertido: en la primera ronda de Copa de esta temporada, el Vic (de la sexta categoría) lo llevó al límite, hasta que lo venció 0-2 en los instantes finales, con el 0-1 de penalti; en la segunda, el Cacereño, de Segunda RFEF, lo ganaba por 1-0 hasta el tramo final, cuando los goles de Clement Lenglet, Rodrigo de Paul y Julián Álvarez lo rescataron de la eliminación.



No habrá apenas rotaciones esta vez, según las pruebas del técnico argentino. Aligerada la carga de partidos por el parón navideño (no juegan desde el pasado 21 de diciembre), con la necesidad de rodaje que implica cualquier vuelta de vacaciones y sin otro encuentro a la vista hasta dentro de una semana (ante Osasuna en el Metropolitano), el once se parecerá mucho a la alineación tipo de Simeone en los últimos tiempos, sobre todo en su ataque: Julián Álvarez-Antoine Griezmann, con Alexander Sorloth como alternativa.



El argentino suma doce goles, el francés lleva once y el noruego, tan solo titular en tres de los doce triunfos que componen la racha, ha marcado ocho, tres de ellos decisivos para superar al Alavés, al Getafe y al Barcelona.



De hecho, del once que ganó el conjunto azulgrana al que propondrá este sábado Simeone ante el Marbella apenas son seguras dos variaciones (Robin Le Normand, por la baja por lesión de José María Giménez, y Juan Musso, por Jan Oblak en la portería); otra es probable (Nahuel Molina, por Marcos Llorente en el lateral derecho) y una todavía está en duda: Koke Resurrección, por Conor Gallagher en el medio campo.



Clement Lenglet, Javi Galán, Pablo Barrios, Giuliano Simeone y Rodrigo de Paul, aparte de Julián Alvarez y Griezmann, repetirán del partido por el liderato contra el Barcelona al compromiso de este sábado en la Copa del Rey contra el Marbella, afianzado en mitad de tabla de Primera Federación y que sueña con una noche épica ante el actual líder de LaLiga.



El equipo entrenado por el joven Fran Beltrán (33 años) llega al duelo tras superar en la primera ronda al Bergantiños gallego a domicilio (1-2) y eliminar al Burgos (1-0), de Segunda División.



El conjunto de la Costa del Sol milita en el grupo 2 de Primera RFEF, tercer escalón del fútbol nacional. Ocupa la duodécima plaza con 23 puntos, cuatro por encima del descenso.



Curiosamente, el Marbella compite en la misma liga que el filial rojiblanco y, de hecho, hace poco más de un mes, el Atlético B que entrena Fernando Torres superó al equipo costasoleño por 3-2 en casa. Este sábado, buscarán la épica contra el primer equipo madrileño.



En sus filas milita el delantero José Callejón, ex de Real Madrid, Nápoles o Granada, fichaje estrella del pasado verano y actualmente máximo goleador del Marbella con cinco tantos a sus 37 años.



La Rosaleda, con capacidad para 30.000 espectadores, presentará un lleno que hará de este duelo de dieciseisavos uno de los más atractivos de la ronda de Copa.



Atlético y Marbella ya se enfrentaron en 2009 con victoria aplastante de los rojiblancos (0-2 en el Municipal y 6-0 en el Vicente Calderón).



Antes del partido se realizará un homenaje al malogrado Radomir Antic, entrenador histórico del Atlético de Madrid, con el que ganó el 'doblete' de Liga y Copa en 1995-96 y que vivió en Marbella durante muchos años. Su hija, Ana Antic, hará el saque de honor del encuentro en memoria de su padre, que falleció en 2020.



- Alineaciones probables:



Marbella: Lejárraga; Marcos Olguín, Aitor Puñal, Yac Diori, Genar Fornés; Ohemeng, Marcos Peña, Luis Acosta, Ryan Edwards; José Callejón y Dorian.



Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Galán; Giuliano, De Paul, Barrios, Gallagher o Koke; Griezmann y Julián Alvarez o Sorloth.



Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité Gallego).



Estadio: La Rosaleda de Málaga.



Horario: 21.30 horas (20.30 GMT).