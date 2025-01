LaLiga y la RFEF rechazan reinscribir a Dani Olmo y Pau Víctor

Equipo de Periodistas

Enero 04, 2025 10:04 AM

La Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación LaLiga-RFEF (Real Federación Española de Fútbol), reunida este sábado, rechazó reinscribir a los jugadores del Barcelona Dani Olmo y Pau Víctor, según informaron ambas instituciones a través de un comunicado oficial conjunto.



Tanto LaLiga como la RFEF se reunieron para abordar la solicitud de visado previo y la tramitación de las licencias federativas de ambos jugadores cursadas por el Barcelona, que tras la resolución de los dos organismos no podrá contar con ninguno de los dos para la segunda vuelta del campeonato liguero.



"Habiendo sido solicitadas las licencias para los referidos jugadores por parte del FC Barcelona, tras análisis de la normativa federativa aplicable la Comisión de Seguimiento están de acuerdo en no conceder el visado previo, ni la licencia definitiva solicitada por el FC Barcelona para los jugadores D. Daniel Olmo Carvajal y D. Pau Víctor Delgado", afirma el citado comunicado.



LaLiga y la RFEF añaden que toman esa decisión "de acuerdo a la interpretación literal" de los artículos 130.2 y 141.5 del Reglamento General de la RFEF que impiden que un jugador cuya licencia se cancele, "pueda en el transcurso de la misma temporada, obtener la licencia en el mismo equipo del club al que ya estuviera vinculado".



Ese es el caso de Dani Olmo y de Pau Victor, que el 1 de enero de 2025 no aparecían en la relación de futbolistas inscritos por el Barcelona en la web oficial de LaLiga. Ambos fueron borrados porque el Barcelona, según aseguró la institución presidida por Javier Tebas, no cumplió con los requisitos de la normativa de control financiero.



Ello obligó al Barcelona a solicitar a la RFEF una nueva licencia bajo el argumento de "fuerza mayor", rechazado por el máximo ente del fútbol español.



En el caso de que finalmente el Barcelona, que podría apurar sus últimos recursos ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) o ante los tribunales ordinarios, no consiga inscribir a sus jugadores, tanto Dani Olmo como Pau Víctor, quedarían libres para poder jugar en cualquier otro equipo.