Mateta agranda el bache del Chelsea 1-1

Equipo de Periodistas

Enero 04, 2025 01:44 PM

El francés Jean Philippe Mateta culminó, a ocho minutos del final, un estupendo ataque que premió con un empate 1-1 al Crystal Palace en Selhurst Park y que frustró otra jornada más al Chelsea, sumido en un bache del que parece no poder salir y que le ha alejado de la carrera por el liderato de la Premier.



Desde que empató con el Everton sin goles hace dos semanas después de una racha de nueve triunfos seguidos, no levanta cabeza el conjunto de Enzo Maresca, que durante varias fechas dio la sensación de ser la alternativa al Liverpool y que después cayó en un bache del que no es capaz de escapar. Empate ante el Everton y derrotas consecutivas frente al Fulham e Ipswich Town, recién ascendido, a las que se suma la igualada contra el Crystal Palace en el derbi londinense.



Un éxito para los locales, un tropiezo para los visitantes que pudieron golear la primera mitad, sentenciar el partido, y que cayeron en la trampa de su rival después, tras el descanso. El meta español Robert Sánchez sostuvo durante varios minutos al equipo del austríaco Oliver Glasner. Pero jugó demasiado tiempo con fuego el Chelsea y al final lo pagó.



Y eso que la autoridad con la que afrontó su partido de la vigésima fecha el Chelsea tuvo premio pronto, antes del cuarto de hora, con el gol anotado por Cole Palmer que culminó una gran jugada por la izquierda, desde su campo, de Jadon Sancho, que con la cintura dejó en evidencia a su marcador, Chris Richards y asistió a Palmer.



Después llegaron las ocasiones en cascada de los blues, como la de Nicolas Jackson, la de Josh Acheampong de cabeza y otra de Palmer que no lograron convertir. El conjunto local ya avisó en el tramo final antes del intermedio con las apariciones de Jean POhilippe Mateta y de Eberechi Eze.



Vio un resquicio el Crystal Palace, decimoquinto en la tabla, a cinco puntos del descenso, que afrontó el choque con una sola victoria en cuatro partidos y que vio un resquicio para lograr algo positivo ante el Chelsea. Eze volvió a tener el gol de cara y RoberT Sánchez, el meta español, salió al paso y sostuvo al cuadro de Maresca.



No había noticias del ataque del Chelsea, cada vez más espeso y sometido por la presión y el empuje local que encontró el empate a diez del final, en una pérdida de su rival que protagonizó Ismailla Sarr que centró a Everechiu Eze que asistió, dentro del área a Mateta que pudo batir a Sánchez.



Ya se quedó sin tiempo y sin ocasiones el conjunto de Maresca incapaz de generar oportunidades para lograr el triunfo y evitar la pérdida de más puntos. Queda ahora cuarto, a uno del Nottingham que tiene un partido menos, y tres del Arsenal, segundo, también con un encuentro pendiente. Tiene cerca al Newcastle que amenaza su plaza de Champions.

-- Ficha técnica:

1 - Crystal Palace: Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guehi; Daniel Muñoz, Cheick Doucouré (Daichi Kamada, m.69), Jefferson Lerma, Tyrick Mitchell; Ismailla Sarr, Eberechi Eze (Eddie Nketiah, m.87) y Jean Phillipe Mateta.



1 - Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Joshua Acheampong, Levi Colwill, Marc Cucurella; Enzo Fernandez, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Jadon Sancho (Chukwunonso Madueke, m.86); y Nicolas Jackson (Marc Guiu, m.81).



Goles: 0-1, m.14: Cole Palmer; 1-1, m.82: Jean Philippe Mateta.



Árbitro: Tim Robinson. Mostró tarjeta amarilla a Levi Colwill y Enzo Fernandez, del Chelsea.



Incidencias: encuentro de la decimonovena jornada de la Premier disputado en Selhurst Park de Londres ante unos 20.000 espectadores.