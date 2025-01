El Barça impide con contundencia otra sorpresa del Barbastro 0-4

El equipo oscense, que ya la pasada temporada dejó KO al Almería cuando militaba en Primera División y que en esta dio buena cuenta del Espanyol en la anterior ronda, no pudo en esta ocasión volver a ejercer de 'matagigantes'

Enero 04, 2025 03:39 PM

El Barcelona, con dominio absoluto, impidió este sábado que se consumara otra sorpresa del Barbastro, del Segunda RFEF, en la Copa del Rey, al imponerse en terreno oscense por un contundente 0-4 en la eliminatoria a partido único de los dieciseisavos de final.



El equipo oscense, que ya la pasada temporada dejó KO al Almería cuando militaba en Primera División y que en esta dio buena cuenta del Espanyol en la anterior ronda, no pudo en esta ocasión volver a ejercer de 'matagigantes'.



El reto en esta ocasión parecía más utópico que nunca, algo que se acabó confirmando sobre el césped del Municipal barbastrense, y se repitió así la historia del pasado año en el que también ambos conjuntos se midieron en una cita copera y de la que igualmente salió indemne el equipo azulgrana aunque en aquella ocasión con más apuros.



El triunfo supuso la victoria número cien del preparador alemán Hansi Flick con su equipo y sirvió para comprobar la recuperación de Ronald Araujo, que volvió a los terrenos de juego tras seis meses de baja por la rotura del tendón del bíceps femoral izquierdo de la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y que jugó todo el partido.



El conjunto catalán se hizo con el balón desde el inicio del encuentro ante un Barbastro replegado atrás con una línea de cinco defensas y que intentaba cerrar huecos.



El Barça movía el balón con demasiada lentitud por lo que los primeros minutos al conjunto oscense le daba tiempo de corregir posiciones aunque conforme fueron transcurriendo el encuentro los visitantes consiguieron acercarse a los dominios del meta Arnau Fábrega.



Moviendo el balón de lado a lado del campo el conjunto de Hansi Flick comenzó a tener superioridades en los costados desde donde colocaba centros al corazón el área que hacían sufrir a los locales, aunque se echaba de menos filtrar balones por el centro.



En el minuto 19, y tras un par de remates de cabeza previos en los minutos anteriores que no cogieron portería, Ronald Araujo en una semiplancha a bocajarro a punto estuvo de marcar pero el cancerbero local desvió a córner en una gran intervención de reflejos.



El saque de esquina consiguiente fue peinado por Araujo y remachado de cabeza por Eric García haciendo subir el primer tanto del partido al marcador.



En el minuto 30, y de nuevo en una acción de estrategia, en este caso una falta, el conjunto barcelónes aprovechó su superioridad aérea para poner el 0-2 en un cabezazo de Robert Lewandowski, resultado con el que se llegó al tiempo de refresco.



Si el Barbastro albergaba alguna esperanza de inquietar a su rival, ésta se desvaneció nada más regresar de vestuarios con el tercer tanto foráneo, obra de Lewandowski, que se llevó con el cuerpo un balón por veteranía ante su marcador para hacer doblete.



En el 55 una cesión hacia Arnau Fábrega no fue bien controlada por el guardameta del conjunto oscense lo que facilitó el cuarto tanto azulgrana, logrado por Pablo Torre, que había ido a la presión y se encontró con el error del portero.



Con la eliminatoria decidida el Barça bajó el pistón ligeramente y eso permitió al Barbastro salir en un par de ocasiones a la contra pero la zaga catalana, siempre bien situada, abortó las oportunidades aragonesas.



- Ficha técnica:



0 - Barbastro: Arnau Fábregas (Víctor Méndez, m.84); Hugo Bautista, Isra, Arroyo, Santigosa, Sito Barrera; Javito (Manu Castillo, m.77), Jaime (Prat, m.53), Albín; Guille Alonso (Oteo, m.77) y Ander (Gastón, m.53).



4 - Barcelona: Szczesny; Koundé (Sergi Domínguez, m.61), Araujo, Iñigo Martínez (Cubarsí, m.61), Gerard Martín; De Jong, Eric García; Fermín, Pedri (Gavi, m.46), Pablo Torre (Antonio Fernández, m.79); y Lewandowski (Ansu Fati, m.61).



Goles: 0-1. M.20. Eric García; 0-2. M.30. Lewandowski; 0-3. M.46. Lewandowski; 0-4. M.55. Pablo Torre.



Arbitro: Díaz de Mera (Comité de Castilla-La Mancha). Amonestó con tarjeta amarilla a Guille Alonso, del Barbastro, y a Lewandowski, del Barcelona.



Incidencias: eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputada en el Municipal de Barbastro que registró un lleno (5.750 aficionados). Debutó como jugador azulgrana el guardameta Wojciech Szczęsny.