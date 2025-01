La Supercopa vuelve a Arabia Saudí para dirimir el primer título del año

Equipo de Periodistas

Enero 06, 2025 04:44 PM

Arabia Saudí vuelve a ser esta semana por quinto año, el cuarto consecutivo, la sede de la Supercopa de fútbol, con el Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Mallorca como aspirantes al primer título de la temporada que en la edición del pasado año conquistó el conjunto blanco.



Después de tres años seguidos en Riad, el torneo organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) regresa a Yeda, la segunda ciudad saudí, donde ya se disputó en 2020, en la primera ocasión en la que el torneo que reúne a los campeones y subcampeones de la Liga y Copa se disputó en el país del Golfo Pérsico.



El menú de la competición se abrirá este miércoles con el Barcelona-Athletic (20.00 hora española, 22.00 local) y al día siguiente, será el turno del Real Madrid y el Mallorca a la misma hora.



El Estadio King Abdullah, conocido como ‘La Joya’, con 62.345 espectadores, albergará ambos encuentros, así como la final del domingo, con poca presencia de aficionados de los cuatro equipos debido a la lejanía de España.



Los de Carlos Ancelotti defienden el título obtenido hace un año, cuando barrieron al Barcelona por 4-1, con Vinícius Júnior como estrella con un triplete.



El delantero brasileño está pendiente de conocer el martes la sanción que le imponga el Comité de Disciplina de la RFEF tras la expulsión el pasado viernes en el partido contra el Valencia en el estadio de Mestalla por un golpe en la cara al portero local, Dimitrievsky.



Todo indica que el castigo del órgano disciplinario podría oscilar entre dos partidos, que cumpliría en la Liga, y cuatro, si se juzga como agresión, lo que le impediría jugar la Supercopa.



Los madridistas llegan a Yeda con la moral alta tras auparse al liderato de LaLiga con su victoria en Valencia (1-2), con dos puntos más que el Atlético de Madrid, que tiene un partido menos.



Con Jude Bellingham como locomotora y Kylian Mbappé en progresiva mejoría, el Real Madrid se toma la competición como una prueba para calibrar su solidez después de haber enderezado su rumbo en el último mes.



Además de defender el cetro, los blancos, con trece Supercopas en sus vitrinas -tres de las últimas cinco disputadas-, tienen a tiro al Barcelona, con una más en el palmarés, y sumarían el tercer título de la temporada tras la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.



Con Lamine Yamal recuperado de su lesión de tobillo, los de Hansi Flick afrontan la cita de Arabia Saudí con sed de trofeos al quedar lejano el último que incorporó a su colección, en mayo de 2023, con la Liga ganada con Xavi Hernández en el banquillo.



A Yeda han viajado Dani Olmo y Pau Víctor, sin licencia para jugar después de que el club no hay podido convencer a laLiga y la RFEF del cumplimiento de las reglas de control financiero.



El presidente, Joan Laporta, acosado por la oposición, no tira la toalla y ha anunciado que recurrirá al Consejo Superior de Deportes (CSD) como última bala para que Olmo pueda participar en el torneo.



Los culés llegan con dudas después de los tropiezos sufridos en noviembre y diciembre, en los que solo sumaron cinco de los 21 últimos puntos en Liga, con cuatro derrotas, tres de ellas en casa -Las Palmas, Leganés y Atlético de Madrid-.



Tras empezar el año ganando al Barbastro en la Copa (0-4), buscan recuperar las buenas sensaciones de los tres primeros meses de la temporada, un reto para el que Flick cuenta con Yamal, después de que el rendimiento sin él haya caído en picado. Además de Lamine Yamal, también han viajado los otros tres lesionados: Ferran Torres, Andreas Christensen y Héctor Fort; quienes se espera que reciban el alta para estar disponibles ante 'los leones', ya que se han entrenado con normalidad.



El Barça abrirá el torneo contra el Athletic, el actual campeón de Copa, que se presenta cargado de confianza tras un 2024 de ensueño comandados por los hermanos Williams y tras haber resuelto en los penaltis su duelo copero ante el Logroñés.



Además de conquistar el título ante el Mallorca en los penaltis, los de Ernesto Valverde son cuartos en la Liga, a dos puntos de los culés, y colíderes en la Liga Europa con el Lazio, sin haber perdido ninguno de los seis partidos.



Valverde espera contar de nuevo con Oihan Sancet, lesionado en el último partido de liga ante Osasuna y máximo goleador rojiblanco en esta competición, con siete dianas.



El Athletic saboreó en 2021 la última de las tres Supercopas que posee tras derrotar al Barcelona (3-2), con Marcelino en el banquillo.



El Mallorca se estrena en el formato a cuatro de la competición, que ganó en 1998, también ante los azulgrana, aunque a doble partido.



Sextos en LaLiga, en zona europea, los de Jagoba Arrasate aspiran a dar la sorpresa ante el Real Madrid, aunque la eliminación en la Copa ante un Pontevedra, de Segunda Federación, que pasó por encima de ellos (3-0), ha sido un golpe inesperado que ha roto su buena racha.



La Supercopa aporta como novedad el estreno como anfitrión del nuevo presidente de la RFEF, Rafael Louzán, después de ganar con holgura las elecciones el 16 de diciembre.



Entregará el trofeo al ganador consciente de que aún pesa sobre él la decisión que adopte el Tribunal Supremo el 5 de febrero, cuando resolverá su recurso sobre la condena a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.



Pese a las críticas desde algunos sectores por organizar el torneo en un régimen autoritario como Arabia Saudí, Louzán es partidario de respetar el contrato que estipula su celebración en este país hasta 2029, suscrito por Luis Rubiales antes de ser expulsado de la presidencia de la entidad federativa.



La RFEF se embolsa 40 millones por cada edición, lo que supone un diez por ciento de su presupuesto anual.



De esta cantidad, la mitad se los reparten los cuatro equipos participantes, aunque el Real Madrid y Barcelona se llevan la mayor parte del pastel, con un plus para los finalistas. La otra parte va a las arcas federativas con el fin de promocionar el fútbol masculino y femenino.