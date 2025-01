Espanyol y Leganés agotan su pólvora en catorce minutos y no pasan del empate 1-1

Equipo de Periodistas

Enero 11, 2025 04:05 PM

El Espanyol y el Leganés firmaron un empate (1-1) en el RCDE Stadium después de un gol de Cabrera a los dos minutos y otro de Cissé en el 14, un equilibrio que no se rompió en el resto del duelo.



Ambos conjuntos tuvieron oportunidades de gol claras. Firmaron postes y sus respectivos porteros, Joan García y Dimitrovic, tuvieron que lucirse para mantener vivos a los suyos. Los madrileños fueron de menos a más, pero su mejoría no llegó a eclipsar nunca al anfitrión.



El Espanyol se adelantó a los dos minutos con un gol de Cabrera, al rematar de cabeza, después de un saque de esquina. En la primera jugada del partido. De todos modos, la alegría le duró muy poco al cuadro blanquiazul. El Leganés no se achantó e imprimió un intercambio de golpes después del gol.



El conjunto visitante se llevó el premio después de una contra. Cissé, en el minuto 14, no perdonó y puso el 1-1 en el marcador con un preciso derechazo. Los futbolistas del Espanyol reclamaron mano previa de Tapia, pero el colegiado no la señaló y el tanto subió al marcador.



El encuentro estaba reiniciado, pero las revoluciones seguían y eran los blanquiazules los que insistían para mandar de nuevo en el luminoso. Casi lo logra Kumbulla, que mandó el balón a un poste después de una espectacular parada de Dimitrovic. El serbio estuvo muy sólido en los instantes previos al descanso.



En la reanudación el partido arrancó fuerte. Puado mandó el primer aviso de la segunda parte con un tiro ajustado a una escuadra. El Leganés, de todos modos, también quería adelantarse en el marcador. Miguel examinó los reflejos de Joan García, que se agigantó en la frontal y evitó el 1-2.



El pulso era vibrante, sin apenas momentos de pausa, aunque ambos calibraban sus riesgos. Los locales se abonaron a las incursiones de Jofre, aunque sin precisión en sus acercamientos. El Leganés estuvo más cerca gracias a Neyou, que mandó un latigazo a un palo y obligó, de nuevo, a lucirse a Joan García.



A medida que avanzaba el reloj, el cuadro visitante se adueñaba, a base de presencia arriba, del choque en el RCDE Stadium. Los de Manolo González no eran incisivos. El guion del duelo, eso sí, hizo un amago de cambiar en los últimos compases con un gol de Veliz, anulado al instante por mano.



Hubo alicientes hasta el final, aunque sin pólvora suficiente por parte de ninguno de los dos conjuntos para deshacer el empate en Cornellá. Un duelo clave que acaba con un resultado insuficiente para ambos, que siguen en la zona baja de la clasificación.



- Ficha técnica:



1 - Espanyol: Joan García; Tejero (Edu Expósito, min.62), El Hilali, Cabrera, Kumbulla, Oliván; Král (Cheddira, min.90+3), Pol Lozano (Calero, min.80), Roca (Veliz, min.62), Jofre (Cardona, min.79) y Puado.



1 - Leganés: Dimitrovic; Rosier, Sergio González, Nastasic, Tapia, Juan Cruz; Neyou (López, min.85), Darko, Cisse, Raba (Javi Hernández, min.68) y Miguel (Diego, min.85).



Goles: 1-0, min.2: Cabrera; 1-1, min.14.



Árbitro: Martínez Munuera (comité valenciano). Expulsó a Juan Soriano (min.90+1). Amonestó a Král (min.15), Omar El Hilali (min.15), Raba (min.45+1) y Darko (min.71).



Incidencias: partido correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 26.606 espectadores.