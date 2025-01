Mbappé, Bellingham, Valverde y Camavinga pagan las consecuencias de la Supercopa

Equipo de Periodistas

Enero 14, 2025 02:48 PM

Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Fede Valverde y Eduardo Camavinga no se ejercitaron con el resto de sus compañeros en el regreso del Real Madrid a los entrenamientos en su ciudad deportiva, tras ser goleado por el Barcelona en la final de la Supercopa de España, que deja unas consecuencias que Carlo Ancelotti puede sufrir en el duelo de Copa del Rey ante el Celta del jueves.



El francés Camavinga es el que más complicado tiene entrar en la convocatoria. No pudo ejercitarse el martes por un proceso gripal y el cuerpo técnico madridista no sabe si podrá recuperar a su jugador para la sesión del miércoles, la última antes de la disputa de los octavos de final de Copa del Rey, ya en horario habitual desde las 11:00 horas.



Todo apunta a que Ancelotti también dará algún descanso a alguno de los jugadores que llegan más justos en lo físico. El inglés Bellingham y el uruguayo Fede Valverde disputaron la final de la Supercopa española el domingo en Arabia Saudí, tras sufrir sendas sobrecargas musculares en la semifinal.





El francés Mbappé sufrió un pisotón en el tobillo de Koundé, que provocó un hinchazón. Los tres realizaron el martes tratamiento específico de recuperación sin pisar el césped de la ciudad deportiva de Valdebebas.



Con las bajas de larga duración de Dani Carvajal y Éder Militao, que prosiguen con sus planes de recuperación de las graves lesiones de rodilla que sufren, y las molestias físicas de Jesús Vallejo que no remiten y seguirá de baja en Copa, Ancelotti comenzó a preparar el enfrentamiento ante el Celta con la necesidad de firmar una reacción inmediata.



Después de disfrutar de un día, el lunes, para desconectar y olvidar la goleada encajada ante el eterno rival, no hubo separación en el regreso al trabajo entre titulares y suplentes. Todos trabajaron al mismo ritmo en una sesión intensa, con rostros serios, conscientes de lo que provoca dejar escapar el primero de los siete títulos a los que optaban los jugadores madridistas y siendo claramente superados por el Barcelona.



La tarde comenzó en el gimnasio y prosiguió en el campo de entrenamiento habitual, donde Ancelotti incidió en correcciones tácticas de cara al duelo copero ante el Celta, ejercicios con balón de posesión y presión más un partido final.



El miércoles, desde las 11:00 horas, se espera el regreso de Mbappé, Bellingham y Valverde al grupo. En función de las sensaciones de cada uno llegarán las decisiones que tomará Ancelotti primero para dar forma a la convocatoria y después a un equipo titular en el que se esperan novedades.