El dominicano Robinson Canó regresará en 2025 a los Diablos Rojos

Equipo de Periodistas

Enero 15, 2025 04:13 PM

El segunda base dominicano Robinson Canó, campeón de la Serie Mundial de 2009, volverá a jugar para Diablos Rojos, campeón de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), cuya nueva temporada comenzará en abril próximo.



“Realmente no fue una decisión difícil porque en Diablos Rojos somos una familia, por el trato que nos dan, por la forma en que se vive el día a día y por eso no fue difícil decidir volver”, explicó el campeón de bateo y ganador del premio Jugador Más Valioso en la campaña pasada de la LMB, en la nota de prensa en la que se anunció su fichaje.



Nacido hace 42 años en San Pedro de Macorís, Canó vivirá su segundo año en México, en el que buscará ayudar a los escarlatas a obtener el decimoctavo título de su historia, para afianzarse como los más ganadores del circuito de verano.



“Cuando nos pregunten sobre el bicampeonato, yo simplemente voy a decir que nosotros vamos a salir a ganar juego a juego. Soy de las personas a las que no les gusta decir las cosas antes de que pasen”, añadió el antiguo pelotero de los New York Yankees.





Canó hizo historia en 2024, no solo por ser una de las piezas clave para que los Diablos rompieran una sequía de 10 años sin un campeonato, sino por sus estadísticas.



El jugador con 17 años de experiencia en la Grandes Ligas terminó la campaña con un porcentaje de bateo .431, el sexto más alto en la historia de la LMB.



Fue apenas el noveno dominicano en ser ‘champion bat’ de la liga, antes lo consiguieron Luis Polonia (1998), Julio Franco (1999 y 2001), Félix José (2004), Dionys César (2009), Willis Otáñez (2010), Sandy Madera (2014), Jesús ´Cacao´ Valdez (2015) y Olmo Rosario (2018).



El promedio de bateo de Canó solo es superado entre sus compatriotas por Franco, otro histórico dominicano de las Grandes Ligas, quien en 1999 le pegó a la bola para .423 y en 2001 para .437.



Además, el antiguo elemento de los Seattle Mariners lideró también el departamento de imparables, con 141 en 327 turnos al bate. Los 141 inatrapables de Canó se dividieron en 101 sencillos, 26 dobles y 14 cuadrangulares.



Por si fuera poco, Canó tuvo una seguidilla de 30 partidos conectando al menos un inatrapable, a seis de la racha historia de la LMB.



El dominicano es el primer refuerzo confirmado por los Rojos en 2025, que arrancarán con su actividad oficial en la Liga de Campeones de las Américas, torneo avalado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol en la que son los anfitriones, al recibirlo del 8 al 13 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú de Ciudad de México.