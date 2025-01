Jokic y Antetokounmpo se mantienen al frente de las votaciones para el All-Star de la NBA

Equipo de Periodistas

Enero 16, 2025 04:35 PM

Nikola Jokic (Denver Nuggets) y Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) se mantienen al frente de las votaciones para el All-Star de la NBA, que se celebrará del 14 al 16 de febrero en San Francisco (EE.UU.).



La NBA publicó este jueves la tercera actualización de los votos de los fans, en los que el griego y el serbio siguen como los más populares en el Oeste y el Este, respectivamente.



Así, Jokic es el más votado del Oeste con 2,9 millones de votos en tanto que Giannis es el líder del Este con 3,5 millones de votos.



Entre los aleros y pívots del Oeste, por detrás de Jokic aparecen LeBron James de Los Angeles Lakers (2,6 millones de votos), Kevin Durant de los Phoenix Suns (2,5 millones) y Victor Wembanyama de los San Antonio Spurs (2,2 millones).



En cuanto al Este, Giannis está acompañado entre aleros y pívots por Jayson Tatum de los Boston Celtics (2,8 millones de votos), el dominicano Karl-Anthony Towns de los New York Knicks (2,4 millones) y Paolo Banchero de los Orlando Magic (un millón).



Por su parte, Shai-Gilgeous Alexander, de los Oklahoma City Thunder, es el base o escolta más popular del Oeste con 2,4 millones de votos. Le siguen Stephen Curry de los Golden State Warriors (1,8 millones), Luka Doncic de los Dallas Mavericks (1,7 millones) y Kyrie Irving también de los Mavericks (un millón).



En el Este, LaMelo Ball, de los Charlotte Hornets, encabeza con 1,9 millones de votos la relación de bases y escoltas por delante de Donovan Mitchell de los Cleveland Cavaliers (1,5 millones), Damian Lillard de los Milwaukee Bucks (1,3 millones) y Jalen Brunson de los New York Knicks (1,2 millones).



La votación de los fans, que cuenta el 50 % para decidir a los titulares del All-Star, terminará el 20 de enero. El otro 50 % corresponde a partes iguales a las elecciones de los jugadores y de un grupo de periodistas.



La liga anunció en diciembre un cambio de formato para el All-Star de este año. Habrá un minitorneo de cuatro equipos, con un premio de 125.000 dólares por jugador del conjunto ganador.



La NBA repartirá a los 24 jugadores más votados en tres equipos distintos de ocho integrantes cada uno y agregará el conjunto de 'Rising Stars' en una 'final four'.



En total, se disputarán tres partidos: dos semifinales y una final. El primer equipo que alcance o supere los 40 puntos en cada duelo será el ganador.



En el intento de ofrecer un espectáculo más competitivo, la NBA repartirá un total de 1,8 millones de dólares en premios. Cada miembro del equipo campeón se llevará un cheque de 125.000 dólares, los finalistas se embolsarán 50.000 dólares y los terceros y cuartos clasificados recibirán 25.000.