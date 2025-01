El Atlético pierde después de 15 victorias y 82 días

No aprovechó su momento en el primer tiempo. Ni Julián Alvarez, a la escuadra; ni Antoine Griezmann, al poste y frenado después por Marko Dmitrovic; ni Conor Gallagher, reemplazado al descanso, con un cabezazo al larguero; ni Pablo Barrios, al que se lució el guardameta local, para impedir el gol del Atlético, empatado al descanso y ante el riesgoleganes

Equipo de Periodistas

Enero 18, 2025 12:06 PM

La derrota en Leganés dejó la mejor racha de victorias de la historia del Atlético de Madrid en quince triunfos consecutivos, iniciados el pasado 31 de octubre con un 0-2 al Vic en la Copa del Rey y concluidos este sábado con el testarazo de Matija Nastasic, sin goles ni excusas en el conjunto rojiblanco, que perdió 82 días después para poner su liderato en duda



No aprovechó su momento en el primer tiempo. Ni Julián Alvarez, a la escuadra; ni Antoine Griezmann, al poste y frenado después por Marko Dmitrovic; ni Conor Gallagher, reemplazado al descanso, con un cabezazo al larguero; ni Pablo Barrios, al que se lució el guardameta local, para impedir el gol del Atlético, empatado al descanso y ante el riesgo.



Ya había parado Jan Oblak dos remates al Leganés en el primer acto. Uno a Miguel de la Fuente. Otro a Juan Cruz, que añadió otra ocasión más en los instantes iniciales, entre el dominio y el control del conjunto rojiblanco, descuidado y derrotado de repente por un saque de esquina de Dani Raba rematado por Nastasic. Le pegada no fue del Atlético, en el que incluso Griezmann falló una pena máxima con 1-0



No perdía desde el 27 de octubre, cuando cayó por 1-0 contra el Betis en el Benito Villamarín. Desde entonces, había ganado todo lo que había jugado. Al Mallorca (0-1), a Las Palmas (2-0), al Alavés (2-1), al Valladolid (0-5), al Sevilla (4-3), al Getafe (1-0), al Barcelona (1-2) y a Osasuna (1-0), en LaLiga; al París Saint Germain (1-2), al Sparta Praga (0-6) y al Slovan Bratislava (3-1), en la Liga de Campeones; y al Vic (0-2), al Cacereño (1-3) y al Marbella (0-1) en Copa del Rey.



Atrás quedó la mejor racha de su historia anterior, que databa de 2012 con Simeone también al mando, entre el 27 de agosto y el 31 de octubre de ese año. Entonces fueron trece triunfos: 4-0 al Athletic, 4-1 al Chelsea, 4-3 al Rayo Vallecano, 0-3 al Hapoel Tel Aviv, 2-1 al Valladolid, 2-4 al Betis, 0-1 al Espanyol, 1-0 al Viktoria Plzen, 2-1 al Málaga, 0-1 a la Real Sociedad, 2-1 al Académica Coimbra, 3-1 a Osasuna y 0-3 al Jaén.



Hasta la visita de este sábado a Leganés, había marcado 39 goles. Julián Alvarez anotó diez; Antoine Griezmann ocho; Alexander Sorloth (este sábado de baja por lesión) había logrado siete; Ángel Correa y Rodrigo de Paul, tres; Clement Lenglet, dos; y Nahuel Molina, Marcos Llorente, Samuel Lino, Giuliano Simeone y Rodrigo Riquelme, uno... Nadie acertó en Butarque. Ni siquiera Griezmann, que lanzó fuera un penalti en el minuto 90.



- EL FIN DE LA RACHA DE 15 VICTORIAS DEL ATLÉTICO:



1 - 31.10.2024. Copa del Rey. Vic 0 - Atlético Madrid 2 (Julián Alvarez, 2).



2 - 03.11.2024. Liga. Atlético Madrid 2 - Las Palmas 0 (Giuliano y Sorloth).



3 - 06.11.2024. Liga Campeones. PSG 1 - Atlético Madrid 2 (Molina y Correa).



4 - 10.11.2024. Liga. Mallorca 0 - Atlético Madrid 1 (Julián Alvarez).



5 - 23.11.2024. Liga. Atlético Madrid 2 - Alavés 1 (Griezmann y Sorloth).



6 - 26.11.2024. Liga Campeones: Sparta Praga 0 - Atlético Madrid 6 (Julián Alvarez 2, Llorente, Griezmann y Correa 2).



7 - 30.11.2024. Liga. Valladolid 0 - Atlético Madrid 5 (Lenglet, Julián Alvarez, De Paul, Griezmann y Sorloth).



8 - 05.12.2024. Copa del Rey. Cacereño 1 - Atlético Madrid 3 (Lenglet, De Paul y Julián Alvarez).



9 - 08.12.2024. Liga. Atlético Madrid 4 - Sevilla 3 (Griezmann 2, De Paul y Lino).



10 - 11.12.2024. Liga Campeones. Atlético Madrid 3 - Slovan 1 (Julián Alvarez y Griezmann 2).



11 - 15.12.2024. Liga. Atlético Madrid 1 - Getafe 0 (Sorloth).



12 - 21.12.2024. Liga. Barcelona 1 - Atlético Madrid 2 (De Paul y Sorloth).



13 - 04.01.2025. Copa del Rey. Marbella 0 - Atlético Madrid 1 (Griezmann).



14 - 12.01.2025. Liga. Atlético Madrid 1 - Osasuna 0 (Julián Alvarez).



15 - 15.01.2025. Copa del Rey. Elche 0 - Atlético Madrid 4 (Sorloth, 2; Riquelme y Julián Alvarez).