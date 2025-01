Wirtz mantiene al Leverkusen en la estela del Bayern 3-1

Equipo de Periodistas

Enero 18, 2025 02:12 PM

El Bayer Leverkusen se impuso este sábado por 3-1 al Borussia Mönchengladbach con un gran partido de Florian Wirtz, que marcó los dos primeros goles e hizo el pase para el tercero firmado por el checo Patrick Schick.



La victoria le permite al Leverkusen seguir sólo cuatro puntos por debajo del Bayern en la clasificación de la Bundesliga.



El partido se desequilibró en el minuto 32 cuando Wirtz marcó para el Leverkusen con un remate raso desde el borde del área.



La jugada comenzó con una recuperación de balón de Nathan Tella cerca de la línea central, siguió con un pase de profundidad de Granit Xhaka que Wirtz recibió para luego deshacerse con un túnel del defensa Kota Itakura y finalmente encarar al meta Moritz Nicolas y definir de pierna derecha.



Hasta ese momento el Leverkusen había tenido el control y no le había permitido nada al Gladbach en ataque pero estaba teniendo dificultades para llegar con claridad.



La tónica del partido siguió siendo la misma. El Leverkusen controlaba pero las llegadas eras escasas. Moritz Nicolas fue exigido por primera vez -en el gol de Wirtz no pudo hacer nada- en el 56 con un remate de Grimaldo en un contragolpe.En la otra área no pasaba nada.



El 2-0 llegó a través de un penalti que se produjo cuando un centro de Grimaldo pegó en la mano de Julian Weigl. Wirtz asumió el cobro y marcó en el minuto 62.



El tercero llegó en el minuto 74. Wirtz se lo sirvió a Schick con un toque de primera desde la media luna que lo dejó sólo ante Nicolas para definir a placer.



En el 91 Tim Kleindienst marcó el 3-1.

Ficha técnica:

3 Bayer Leverkusen: Hradecky; Arthur, Tah, Tapsoba, Grimaldo; Xhaka (Palacios, 81), Andrich; Tella (Frimpong, 63), Wirtz (Hofmann, 81), Terrier (Hincapié, 8), Schick.



1 Borussia Mönchengladbach: Nicolas; Lainer, Ikatura, Elvedi, Ullrich (Netz, 75); Weigl; Reitz (Chiarodia, 81), Sander (Fukuda, 87); Cvancara (Plea, 75), Kleindiens, Hack (Stöger, 75).



Goles: 1-0 (min 32, Wirtz), 2-0 (min 62, Wirtz de penalti), 3-0 (min 74, Schick), 3-1 (min 91, Kleindienst)



Árbitro: Harms Osmers. Amonestó a Cvancara, Stöger



Incidencias: partido de la jornada de la Bundesliga disputado en la BayArena de Leverkusen.