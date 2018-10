NOTAS DEPORTIVAS

El Bóer se colocó a una victoria de capturar el campeonato de la Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua, después de vencer esta noche 6-3 a los Gigantes de Rivas, ante una formidable multitud que abarrotó el Estadio Nacional Denis Martínez en Managua. De la mano de los lanzadores Wilton López y Juan Carlos Ramírez, quienes se combinaron desde el montículo y con jonrón y tres remolques del dominicano Raúl Reyes, los Indios avanzaron sin tropiezos hacia la victoria. La serie que se puso 3-1 a favor del Bóer, podría concluir hoy con el cuarto partido, que tendrá como escenario el estadio Yamil Ríos de Rivas. J.C. RAMÍREZ PRESERVÓ EL ÉXITO DE WILTON Los Gigantes de Rivas amanecieron con la soga al cuello en la Serie Final de la Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua (LBPN). El Bóer está a un paso de conquistar la corona al imponerse anoche 6-3, con la combinación macabra de los bigleaguers Wilton López y Juan Carlos Ramírez en la colina, más un temprano jonrón limpia bases del dominicano Raúl Reyes. El bigleaguer Wilton López, quien abrió anoche por el Bóer, permitió un jonrón de Welington Dotel. Este fue el primero que recibe en la temporada y no lo habían 'sonado' en esta liga desde el 4 de noviembre del 2008, cuando el gigante estadounidense Jimmy Hurts lo estremeció. Wilton había recorrido 35 entradas sin ver pasar un ovni esta campaña antes de la conexión de Dotel y acumulaba 76 entradas sin cuadrangulares desde el tablazo de Hurts en Masaya. En total, incluyendo playoffs, Wilton admite seis jonrones en 291.1 innings en sus historial en la LBPN, a razón de un vuelacercas cada 48.2 entradas, lo que es casi fantasioso y es el reflejo de su nivel. Los últimos tres jonrones en su contra son de bateadores extranjeros: el cubano Yosvani Almario, el estadounidense Hurts y dominicano Dotel. 'Entré a relevar con la idea fija en salvar el juego. Traté de ser agresivo y tirar strike. No estaba pensando en los ponches, pero salieron', apunta J.C. quien cerró con un scone de ponches en el noveno inning y en total lanzó 2.1 entradas, lo que podría alejarlo del partido de hoy. 'En realidad voy a ver como me siento mañana (hoy). Ahorita no puedo decir si podré tirar o no', explica. Reyes, el hombre del batazo clave, un jonrón de tres carreras en el primer inning, ha sido de enorme incidencia para la tribu desde la semifinal. 'Gracias a Dios salió ese batazo. Uno trata de aportar lo más que puede y aprovechar las oportunidades', dijo el dominicano que fue 'botado' a mitad de temporada por el Bóer y luego seleccionado en la ronda de refuerzos. 'Eso quedó atrás y ahora solo pienso en ayudar al equipo', afirma. Nadie en el Bóer está triunfalista. Ellos saben que están a un paso de la corona pero respetan a su rival. Saben que es un equipo de cuidado. 'Mañana (hoy) vamos a salir a jugar con todo. Como siempre, le voy a pedir que jueguen duro porque esto no se acaba hasta que alguno de los dos equipos ganemos cuatro partidos', señaló el mánager venezolano Javier Colina, quien anunció como abridor de hoy al zurdo mexicano Abraham Elvira. Los Gigantes podrían utilizar al derecho dominicano Alexis Candelario. HOY DUELO 'DE FINAL' ENTRE BARCELONA Y ATLÉTICO El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan hoy en el partido de ida de cuartos de final de la Copa del Rey (3:00 p.m. de Nicaragua), en el Camp Nou, en un duelo del que puede salir el campeón de la competición. Con el Real Madrid ya eliminado en octavos por el Atlético, esta eliminatoria de cuartos de final reúne a los dos favoritos que restan en liza. El mayor riesgo para los dos equipos será dejar demasiada energía en esta doble confrontación. Para ambos clubes la Copa del Rey es una buena oportunidad de lograr un trofeo esta temporada, sobre todo cuando el Real Madrid lidera la Liga y aparece como favorito para llevársela. El choque de hoy es el sexto en 18 días desde el inicio del año para Barsa y Atlético. El Real Madrid tiene la secreta esperanza de que sus dos rivales acumulen cansancio en esta eliminatoria. El Atlético está eufórico en esta competición, tras eliminar al Real Madrid y por haber recuperado a su icono Fernando Torres, doble goleador en el estadio Bernabéu. 3 finales de doble partido ha ganado el Atlético de Madrid con Diego Simeone como su director técnico desde 2011. El Barcelona no se quiere relajar, pese a la convincente victoria obtenida frente al Atlético el 11 de enero en la Liga (3-1), poniendo fin a una serie de seis partidos sin triunfo del Barsa contra este mismo rival la temporada pasada. ?Vienen unas semanas bonitas, pero es una eliminatoria muy intensa, dura y el Atlético es un rival difícil. Es una eliminatoria, tenemos que hacer las cosas lo mejor posible sin cometer errores?, señaló el centrocampista barcelonista, Andrés Iniesta. Motivo de esperanza para el Barsa: Lionel Messi parece en plena forma. El argentino, ya decisivo frente al Atlético, firmó un triplete el pasado fin de semana contra el Deportivo La Coruña (4-0) y su rendimiento es el mejor bálsamo contra la crisis interna que sacudió al club a principios de mes. Siempre me enseñaron que es mejor pasar que quedar afuera. No sé entrenar de otra manera, siempre mirando para delante con la responsabilidad de las consecuencias que habrá?, afirmó el técnico del Atlético, Diego Simeone. ?Intentamos competir en todo lo que jugamos. Cualquier cosa que juegue el Atlético de Madrid tiene que competir?, añadió. Bajo la dirección del intratable técnico argentino, los ?Colchoneros? han disputado casi una veintena de eliminatorias a doble partido entre todas las competiciones y solo han perdido tres desde finales de 2011, ganando la Europa League en 2012, la Copa del Rey en 2013 y la Supercopa de España en 2014. La temporada pasada hubo dos confrontaciones de este tipo entre Barsa y Atlético: los barcelonistas ganaron la Supercopa de España 2013 (0-0, 1-1), debido al valor doble de los goles en campo contrario en caso de empate, pero los madrileños se vengaron en cuartos de final de la Liga de Campeones (1-1, 1-0).