NOTAS DEPORTIVAS

RIVAS, COJO Y TUERTO LA FE DE SUS SEGUIDORES SE HA DEBILITADO. NO SON HORAS DE CALMA PARA EL MÁNAGER No hay deporte más propenso a la distorsión de las imágenes que el beisbol. La supuesta realidad se estrella constantemente contra la pared del nada es cierto, y es lo que está ocurriendo en esta serie final entre Indios y Gigantes por el banderín de nuestro beisbol profesional. Hasta hoy, después de tres duelos, pese a lograr una victoria a base de arañazos, zigzagueando angustiosa y desesperadamente en un campo minado con complicaciones por explotar, este Rivas asustado no tiene nada que ver con el equipo impetuoso que cerró la liga arrasando con sus oponentes. ¿Se enfrió viendo batallar dramáticamente a los Indios con los Tigres en busca del boleto a la final? Eso parece. Con sus escopetas listas y suficiente pólvora en los bates, frente a un equipo sin abridores disponibles para los dos primeros juegos, el favoritismo del Rivas no admitía discusión. Cierto, sobre todo en beisbol, no se le puede poner sello a ninguna consideración previa, pero tampoco se pueden tirar por la ventana los antecedentes, las cifras y los nombres. Sería tonto, o más allá, una torpeza. Hay tantos equipos, aún en niveles superiores de competencia que de pronto se ven tan cojos y tuertos como este Rivas. Algunos, como los Dodgers del 66, los Atléticos del 88 o los Tigres del 2012 barridos por los Gigantes, mueren sin gemir. ¿Qué se esperaba en el primer juego con Diego Sandino haciéndole frente a José Escalona y el bateo sureño, fortalecido con Wuilliam Vásquez en plan de destrucción? Que el Bóer no tuviera oportunidad de forzar un resultado imprevisto, solo producto de un accionar épico. Pero el maltrecho pitcheo indio encontró un soporte inesperado en Darrel Leiva, su bateo de la zona alta funcionó y Juan Carlos Ramírez entró al remate para triunfar 5-3, al naufragar Carlos Estrella por Rivas. ¿Y en el segundo duelo? Alexis Candelario se veía más grande que Gustavo Martínez, pero víctima de constante acoso, explotó en el sexto. Mesa tuvo que utilizar a cinco relevistas mientras el partido se alargaba a 13 entradas, hasta ser resuelto por el jonrón de Campusano, agradeciendo Colina el largo relevo efectivo de Paul Estrada. ¿Cómo podía pretender ganar el Rivas si los bateadores del corazón de su line-up fueron atornillados a 17-0, algo catastrófico? Tratando de evitar dormir con la soga al cuello, Rivas utilizó a Frank del Valle para retar al ganador de la triple corona del pitcheo, Rodney Rodríguez. El equipo sureño saltó a su patio en busca de una señal de resurgimiento y logró la victoria 2-1, pero aprovechando dos errores, nuevamente sin el bate de Yurendel de Caster, su fiera frente al plato, limitado a un hit en 11 turnos, sin impresionar. Se festejó sobrevivir, no resurgir. Esta noche en Managua, frente a la presión que garantiza una multitud próxima o superior a los 15 mil, Rivas necesita urgentemente crecer para ofrecer una demostración de revitalización. Quedar atrás 1-3 cojeando y con un ojo cerrado, sería gravísimo. Luchando con el insomnio, Germán Mesa sigue con los dedos cruzados entre la incertidumbre. Abre por Rivas Jonathan Aristill, el cuarto mejor pitcher en efectividad de la liga, pero Wilton López estará en la acera de enfrente, la peor noticia, con un agregado macabro, Juan Carlos Ramírez detrás. SERIE FINAL LNBP COLINA: 'AQUÍ NO HAY MIEDO' Para ganar el juego de esta noche, los Indios del Bóer tienen a mano dos de sus mejores armas en el pitcheo, con los Grandes Ligas Wilton López, como lanzador abridor, y Juan Carlos Ramírez para rematar en este cuarto juego de la Serie Final de la X Liga de Beisbol Profesional. Estas dos fieras podrían dejar a centímetros del precipicio a los Gigantes, luego de recuperar las condiciones de sus cañones para fusilar a los sureños, a menos que estos artilleros lleguen calibrados y estremezcan a todos los indios, situación que el beisbol puede brindarnos, y de la que Javier Colina, mánager del Bóer, está consciente. 'Mañana (hoy) vamos a salir al campo de juego a hacer las cosas sencillas para ganar, vamos a estar respaldados por Wilton López y su experiencia, aunque el hecho de que él esté ahí no significa que va a tirar juego perfecto, porque los Gigantes tienen lo suyo', apuntó Colina. En dependencia del desarrollo del juego, pretende Colina utilizar a Juan Carlos Ramírez para el cierre, 'aunque no sabemos lo que va a pasar, porque el beisbol es una caja de sorpresas', afirmó el mánager. Sobre el bateo del equipo, comentó que está preocupado, 'porque el domingo nadie bateó y perdimos por una carrera; cuando hay un pitcher haciendo buenos lanzamientos es difícil llegar al cajón de bateo y conectar la bola, y es lo que nosotros trataremos de hacer este martes', agregó. En la otra cara de la moneda, esta será la oportunidad para que el pitcher dominicano Jonathan Aristill se agigante, y demuestre que sus 54 ponches en 68 innings lanzados con 2.78 de efectividad, pueden neutralizar a la tropa capitalina, a la espera de una explosión de sus artilleros para empatar a 2-2 la Serie Final. 'Estoy listo para lanzarles y dar el cien por ciento, hice una buena preparación en nuestro bullpen, y queremos empatar la serie. Esperamos que los bateadores conecten la bola, aunque no siempre van a estar haciendo cinco o seis carreras, pero esto es parte del juego', apuntó Aristill. MARVIN BENARD SERÁ COACH EN LOS PADRES El artillero nicaragüense Marvin Benard, quien durante su carrera de nueve años en las Grandes Ligas reunió un promedio de .347 ante los monstruos de la colina Greg Maddux, Randy Johnson, Roy Halladay y Roger Clemens, seguramente debe tener muchos secretos que compartir con los jóvenes prospectos y por esto los Padres de San Diego lo han contratado para que se una al staff de entrenadores de las Ligas Menores. Benard será el coach de bateo del equipo Try City Dust Devils, de la categoría Clase A corta en la Northwest League. Se me presentó la oportunidad y la tomé. No sé lo que va a pasar en un futuro, si voy a hacer carrera como entrenador o no. Solamente voy a llevar las cosas paso a paso. Ahorita no tengo nada en mente, más que tratar de hacer un buen trabajo, señala Benard, cuyo último año en las Mayores fue en el 2003, previo a su retiro en el 2004 jugando en las Ligas Menores con Toronto. .271 fue el promedio de Marvin Benard en nueve años en las Grandes Ligas, con 891 juegos, 714 hits, 138 dobles, 21 triples y 54 jonrones, más 441 anotadas y 260 empujadas, junto a 265 bases, 454 ponches y 105 robos. Desde entonces, el costeño Benard, quien casualmente hoy está cumpliendo 44 años de edad, se mantuvo vinculado al beisbol como entrenador de niños y el año pasado fue comentarista ocasional en las transmisiones en español de los Gigantes de San Francisco, algo que tenía planeado repetir este año. También su hijo, Isaac, es un destacado prospecto. El año pasado pudimos haber firmado, pero no nos pareció la oferta, así que decidimos que entre a la universidad para que estudie y tome más experiencia como pelotero y en un par de años será nuevamente elegible para el draft y veremos qué pasa?, apunta el dueño de todos los récords de bateo para un nica en las Grandes Ligas, excepto el de robos de bases, que lo tiene Everth Cabrera. Precisamente sobre la situación de Cabrera, quien es acusado de resistirse a un arresto y podría recibir hasta un año de cárcel si es encontrado culpable, Benard cree que la justicia estadounidense podría tomar en cuenta sus antecedentes, que son limpios, y podría recibir una segunda oportunidad, pero si falla de nuevo, le caería todo el peso de la ley. 28 GOLES SUMA CRISTIANO EN LA PRIMERA MITAD DE LA LIGA ESPAÑOLA CR7 MANDA EN GOLES Y ASISTENCIAS El impacto de los récords de Cristiano Ronaldo ha llegado a doler en una parte de Italia, donde entre todos los jugadores del Milán han marcado un gol menos en su campeonato que el delantero del Madrid en la Liga española. CR suma 28 tantos en 16 partidos, uno más que el conjunto dirigido por Filippo Inzaghi en un encuentro más. Transcurrida la mitad del torneo en España, Cristiano ha convertido más goles que 14 equipos de Primera, todos menos los seis primeros. Y nueve más que su inmediato perseguidor, Leo Messi. La novedad, sin embargo, no está en el rendimiento goleador del atacante portugués en los últimos años, sino en su reciente generosidad. Ya no es el individualista preocupado únicamente por marcar, sino que se muestra interesado en facilitar la vida a sus compañeros. Hasta convertirse en el mejor asistente de la Liga con nueve pases de gol (más del doble de los logrados en la primera vuelta de la temporada pasada, cuatro). En el presente ejercicio, CR le ha regalado cuatro a su colega preferido, Benzema. Es una reciprocidad por la que Karim, de sus ocho asistencias, ha concedido cinco al Balón de Oro. Empatados con Benzema en esta tabla de asistentes figuran dos habituales (Koke y Messi) y una sorpresa (Cheryshev, el extremo zurdo de 24 años cedido por el Real Madrid al Villarreal). El mérito de Cheryshev es que, no siendo un jugador especialmente técnico, haya desarrollado el instinto del envío decisivo en esta su primera campaña en el combinado de Marcelino. De entre los mejores asistentes solo hay un centrocampista puro, Koke, señal de la decadencia de los grandes medios que han dominado los últimos años, Xavi e Iniesta, o la marcha de otro de ellos a la Liga inglesa, Cesc Fàbregas. El retrato de los 28 goles de CR refleja el cañón de su pierna derecha: 19 con ese pie (ocho de penalti), cuatro con la izquierda y cuatro de cabeza (el que falta lo metió con el hombro). 26 desde dentro del área y dos desde fuera: ha perdido magia en el lanzamiento de faltas. Y ha coleccionado cuatro tripletes y cuatro dobletes.