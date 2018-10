NOTAS DEPORTIVAS

OS GIGANTES NO ESTÁN MUERTOS GOLPEAN AL BÓER Y HAY SEXTO PARTIDO EN LA FINAL Aún sin llegar a exhibir la capacidad destructiva mostrada en la temporada regular, los Gigantes flexionaron sus músculos y cortaron la inspiración del Bóer, vencido 7-2 ayer, en el quinto duelo de la Final de la Liga de Beisbol Profesional. Acalambrados por unos Indios que han sido agresivos y tercos en su determinación de alcanzar la cima, los Gigantes no habían podido enseñar su fortaleza ofensiva, pero anoche coleccionaron 11 hits y José Escalona amarró a la tribu. Escalona colgó cinco ceros en línea antes de aflojar un poco en el sexto, pero sus compañeros, encabezados por Dwight Britton, quien se fue de 4-4, se encargaron de despejarle el camino y avanzó sin sufrimiento hacia la victoria. Los Gigantes se fueron al frente 3-0 ante Abraham Elvira en el segundo inning, cuando Britton y Mark Joseph se enchufaron para dinamizar el ataque sureño, que no cesó de hostigar en todo el juego. Un boleto a Yurendell de Caster y doblete de Welington Dotel, fue la mesa servida para que otra vez los costeños, ahora Darrell Campbell y Britton, ampliaran la ventaja a 5-0. Y antes que los Indios se atrevieran a levantar las manos, los Gigantes volvieron a anotar dos veces más en el quinto, cuando de nuevo los caribeños, ahora Ronald Garth y Britton, propiciaran otra ampliación en la ventaja a 7-0. Eso permitió que dos anotaciones del Bóer en el sexto, pasaran casi inadvertidas, mientras Alexis Candelario se encargaba de asegurar la victoria, que ha forzado un sexto duelo mañana en Managua. José Escalona se llevó la victoria por los Gigantes, con labor de siete entradas, seis hits, dos carreras, un golpe y tres ponches. Alexis Candelario colgó par de ceros al final. Los Indios vieron hundirse al zurdo mexicano Abraham Elvira, quien solo soportó dos innings, de cuatro hits y cinco carreras. Luego desfilaron Róger Marín, Darrell Leiva y Wilber Bucardo. El ataque sureño fue encabezado por Dwight Britton, quien se fue de 4-4, con dos anotadas y una carrera empujada. Mark Joseph, al igual que Welington Dotel, coleccionó dos hits por la tropa rivense. Ahora la serie regresa a Managua para el sexto juego, que podrían tener a Paul Estrada en la colina por los Indios, ante Frank del Valle por la tropa de Germán Mesa. SEGÚN FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE HISTORIA Y ESTADÍSTICA DEL FÚTBOL ANCELOTTI, MEJOR ENTRENADOR DE 2014 SEGUIDO POR SIMEONE, GUARDIOLA Y MOURINHO El entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha sido elegido mejor técnico del año 2014, en una clasificación en la que antecede al argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, el español del Bayern Múnich, Josep Guardiola, y el portugués del Chelsea, José Mourinho. La clasificación ha sido confeccionada por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, IFFHS, y en quinto lugar se encuentra el español del Sevilla, Unai Emery, por delante del chileno del Manchester City, Manuel Pellegrini. Ancelotti ya había encabezado esta clasificación en el año 2007, cuando era entrenador del Milan y ahora lo ha logrado como ganador de la Liga de Campeones y del Mundial de clubes. Lo ha hecho con 169 puntos, treinta más de los 139 de Simeone. A continuación Guardiola (ganador en 2011 y 2012) sumó 76 puntos, seguido por Mourinho (15), Emery (11) y Pellegrini (8). La clasificación en sus diez primeras posiciones es la siguiente: .1.- Carlo Ancelotti (Real Madrid) 169 puntos .2.- Diego Simeone (Atlético de Madrid) 139 .3.- Josep Guardiola (Bayern Munich) 76 .4.- José Mourinho (Chelsea) 15 .5.- Unai Emery (Sevilla) 11 .6.- Manuel Pellegrini (Manchester City) 8 .7.- Jürgen Klopp (Borussia Dortmund) 7 .8.- Antonio Conte (Juventus) 6 .9.- Ronald Koeman (Feyenoord) 3 10.- Rudy García (Roma) 2 JÉROME CHAMPAGNE RETADOR DE ALTO RANGO PARA BLATTER El candidato a presidir la FIFA, Jérome Champagne, hizo ayer campaña en la Eurocámara para convertirse en el próximo presidente de la institución y desbancar al suizo Joseph Blatter, a cuya Ejecutiva culpó de haber 'traído el escándalo y la corrupción al futbol'. En Bruselas lanzó su campaña 'Nueva FIFA ahora' en un acto en el Parlamento Europeo (PE) apadrinado por los eurodiputados conservadores británicos como Syd Kamall y Damian Collins y el belga Ivo Belet. 'Debemos cambiar la forma de gestionar la FIFA y hay que determinar responsabilidades. No es solo el culpable de lo que ocurre el señor Blatter, eso sería demagógico, es de todo el sistema', dijo. 'La gente ya ha tenido suficiente', apuntó por su parte Collins, quien dijo hablar en nombre de 'profesionales, aficionados, padres y niños que aman el futbol' al decir que 'la FIFA merece otro equipo directivo'. El vicepresidente de la FIFA, el príncipe Ali Bin Al Hussein de Jordania y el francés David Ginola también son candidatos a la presidencia de la FIFA.