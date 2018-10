27, Enero, 2015 27, Enero, 2015 5:24 a.m. 5:24 a.m.

EN CAMPEONATO DE BÉISBOL INFANTIL "AA" HAY CUATRO EQUIPOS INVICTOS

Managua (3-0), Matagalpa (3-0), Rivas (3-0) y la RACN (4-0), continúan formidables e inmaculados en el Campeonato Nacional de Beisbol Infantil “AA” después de jugarse este lunes la tercera jornada del certamen en Masaya. La RACN venció 4x3 a Nueva Segovia a primera hora y posteriormente superó 9x3 a Boaco para mantenerse firme en el liderato del grupo “A”. Edding Suárez (1-0) y Herson Rivas (1-0) se adjudicaron las victorias, mientras que Fabricio Cruz (0-1) y Edwin Guerrero (0-1) cargaron con el descalabro. Rivas que se encuentra en el mismo grupo de la RACN, blanqueó 1x0 a Chinandega con una soberbia labor monticular de Norman Espinoza (1-0), quien lanzó juego completo y solamente permitió 4 imparables. Perdió Iván Zeledón (0-1) que aceptó la carrera del juego en el sexto inning. Steven Espinoza bateó de 2-1 con la impulsada de la victoria. LÍDERES DEL “B” Y “C” Matagalpa superó 4x1 a Masaya “A”, afianzándose en la cúspide del grupo “B”. Elián Rayo (1-0) fue el pistolero ganador con 5 entradas de labor. Said Viales perdió su primer juego del torneo. Managua también sigue líder pero del grupo “C”. Ayer los capitalinos cosecharon otro triunfo contra Masaya “B” con marcador de 6x1. El relevista Kelvin Soza (1-0) lanzó tres episodios para obtener la victoria, sucumbiendo Diedrich Morales (0-1). MÁS RESULTADOS Zelaya Central le ganó 5x2 a Chontales, pero en su segundo encuentro cayó ante Madriz por paliza (nocaut) de 10x0 en 5 innings. Carazo noqueó 14x0 a la RACS destacándose Caleb Aguilar, quien impulsó dos carreras. Granada derrotó 3x0 a Jinotega. Estelí apaleó 14x4 al Triángulo Minero. León venció 10x3 a Río San Juan. En su segundo partido después de perder contra Rivas, Chinandega noqueó 10x0 a Boaco en 5 innings. Ismael Cano (1-0) lanzó juego sin hit ni carrera, adornando su actuación con 8 ponches. Juegos de hoy Esta mañana desde las 8 a.m. juegan: Chontales vs. Matagalpa, Madriz vs. Matagalpa, Zelaya Central vs. Carazo, RACS vs. Masaya “A”, Triángulo Minero vs. Granada, Managua vs. Jinotega, Masaya “B” vs. Estelí, Río San Juan vs. Chinandega, Nueva Segovia vs. Rivas, la RACN vs. Rivas, y Boaco contra León. END