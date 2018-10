30, Enero, 2015 30, Enero, 2015 3:01 a.m. 3:01 a.m.

EN BÉISBOL, BOER GANA A COLOMBIA Y DIVISA CORONA LATINOAMERICANA

Avanzan. Con una victoria 5 por 3 sobre los Leones de Montería de Colombia, estructurada a palo limpio, con tres vuelacercas, dos de Jesús Valdés y uno de Yosmany Guerra, agregando la jugada provoca- escalofríos de Campbell y un relevo de cierre lo suficientemente efectivo. Ahora a tratar de buscar el banderín de la Serie Latinoamericana. Artillero que ruge frente al plato, golpea la pelota con furia y tumba cercas provocando destrucción, eso fue durante dos turnos Jesús Valdés, quien salió del banco para reemplazar al semi-adormecido Raúl Reyes como cuarto leño de la agitada tribu. Sus jonrones contra el zurdo Miguel de los Santos en el segundo y sexto inning, impulsadores de tres carreras, fueron el gran soporte para el triunfo del equipo pinolero por 5-3 sobre los Leones de Montería de Colombia. Los Indios del Bóer en pie de guerra, van ahora a tratar de pelear por el banderín del pequeño torneo, de gran significado para nuestro beisbol. El doble play eriza-pelos realizado por Darrel Campbell, con bases llenas en el séptimo inning, triturando una terrible amenaza al lanzar hacia el guante de Sandor Guido su corazón junto con la pelota después de un titubeo derrite-huesos, manteniendo nuestros alientos sostenidos por un hilo imaginario, hay que agregarlo al relevo combinado, breve, pero de gran incidencia, ejecutado por el “mal visto” --consecuencia del recuerdo de lo ocurrido ante Panamá-- Alexis Candelario, Douglas Solís y Wilder Rayo, garantizando el cierre del partido. “OJO POR OJO” Los Indios se adelantaron 1-0 con el primer trancazo de Valdés encima de la pared derecha en el segundo y Colombia respondió “ojo por ojo” con el estacazo de Reynaldo Rodríguez haciendo desaparecer la pelota detrás del muro del jardín central en el tercero. Jonrón solitario de Yosmani Guerra en el quinto, proporcionó ventaja de 2-1, y el segundo estallido de Valdés en el sexto, colocando la bola en las profundidades del “más allá” por el centro de los bosques, amplió a tres la diferencia. Un buen momento para silbar un poco y sonreír, pero escrito estaba que el futuro del juego se metería en la caldera del diablo. En el séptimo, entre el humo producido por los tres jonrones, regresamos a esa incómoda alianza con el suspenso. Otra ventaja de 4 por 1 perdió tranquilidad cuando al flaquear el pitcheo del abridor José Escalona en el séptimo, Jorge Bucardo entró sin dominio y sin brújula, no logrando impedir que los corredores heredados, James y Cortés anotaran estrechando la pizarra 4-3, dejando además, las bases llenas con un out. El manager Colina llamó al derecho Alexis Candelario para ese momento de tan intensa presión. Fue inevitable que se encendieran velas y se escucharan rezos mientras Candelario lanzaba contra el cuarto bate Adrián Sánchez, quien había fallado tres veces. El roletazo por tercera que Campbell no pudo retener de primera intención, hizo aullar nuestro sistema nervioso, pero el ágil costeño consiguió recuperar la pelota a tiempo para pisar la almohadilla, forzar a Mirabal, y tirar a primera con Sandor tratando de estirar su brazo como cuello de avestruz. El out más dramático y urgente, fue concretado de esa forma, fabrica arrugas en el alma. OTRO CIERRE DIFÍCIL La necesidad de utilizar tres brazos en el noveno, fue una obligación frente a las circunstancias. El hit abridor frente a Candelario hizo que Colina saltara de inmediato de su butaca llamando al zurdo Douglas Solís para ponchar a Jorge Cortés, y de inmediato, le quitó la pelota para entregársela a Wilder Rayo, quien después de un boleto que significaba el empate, dominó a Mirabal que intentó sacrificarse en busca de dos posiciones anotadoras, entregando a Piña en segunda, y también al temible Reynaldo Rodríguez con elevado a tercera. En ese momento, la incertidumbre se replegó mientras las posibilidades de pelear el banderín, crecían. Ganó José Escalona, lanzó 6.1 innings, permitió 5 hits, entre ellos un jonrón, admitió 3 carreras limpias, con 4 ponches, 3 bases, 1 sacrificio. 3 JONRONES conectó el Bóer ante los Leones, dos de Jesús Valdés y uno de Yosmany Guerra. END