LLEGA AL PAÍS ROBERTO “MANO DE PIEDRA” DURAN

El boxeador panameño, Roberto “Mano de Piedra” Durán, uno de los más importantes boxeadores latinoamericanos de todos los tiempos, arribó a Managua, Nicaragua en horas de la tarde para participar en la premiación de lo mejor del año en el deporte nicaragüense. “Mano de Piedra” fue 4 veces campeón mundial, ganador de 103 peleas en el boxeo profesional, dejando atrás récords de otros grandes del deporte. Al llegar al Aeropuerto Internacional “Augusto C. Sandino”, manifestó que estar “bien contento de estar aquí. Como boxeador yo me valoro como uno de los buenos, no digo que soy el máximo, pero tampoco soy el malo”. “A mí la fama no se me ha subido a la cabeza, como existen otros boxeadores a quienes sí. Con fama y sin fama soy la misma persona”. En su carrera, lo mejor que le ha pasado ha sido su primer título mundial. “Lo más grande para un boxeador es llegar a ser campeón por primera vez. Eso es todo lo que un boxeador siempre anhela”. Recordó que lo que más quería era comprar una casa a su mamá y retirarse, pero “seguí, seguí y seguí y logré el campeonato mundial”. Durán se reunió con la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua, en un hotel capitalino, donde participó en el primer seminario de periodismo deportivo 2015. Sobre la distinción que se realizará a más de 50 destacados deportistas de Nicaragua, Moisés Ávalos Ruíz, presidente de la Asociación de Cronistas deportivos de Nicaragua, aseguró que “se hará el 31 de enero, es dedicada todos los años a una personalidad y al atleta del año que es Román “Chocolatito” González”. “Durán, una gloria del deporte mundial, nos acompañará en la ceremonia donde van a estar más de 500 personas y aprovechamos para tener este seminario-encuentro con los periodistas deportivos tratando temas muy importante del contexto”, afirmó. Por su parte, el compañero Enrique Armas, vicealcalde capitalino y cronista deportivo, aseguró que esta visita para Nicaragua significa “La visita de Roberto Mano de Piedra Durán se viene a convertir en uno de los hechos más sobresalientes de este mes de enero en Nicaragua”. 19 DIGITAL