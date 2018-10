10, Febrero, 2015 10, Febrero, 2015 10:18 a.m. 10:18 a.m.

PODRIAN ANULAR JUEGO POR EL UNIFORME BOER SHINOLA

Esta noche podría decidirse si se declara nulo o no el juego inaugural del POMARES entre el Boer y Rivas que se vio ensombrecido porque el BOER improviso pintándose con shinola los números en su uniforme que no tenían listos. 100% Noticias supo que la comisión de beisbol superior se reunirá al finalizar la tarde para analizar la protesta del equipo de Rivas que pide que se anule el primer juego del pomares por la improvisación del BOER. El BOER cuestiona porqué el Rivas accedió a jugar con ellos en esas condiciones. También señalan que la directiva del BOER ya habían notificado al presidente de la comisión de beisbol de que no estaban preparados para el juego y aun así se permitió el partido. Los nombres y los números en los uniformes de cada jugador es una regla fundamental en el beisbol. En el reglamento se establece: 1.11 ( 1) Todos los jugadores de un equipo deberán usar uniformes idénticos en color, adorno y estilo, y todos los uniformes de los jugadores deberán incluir en sus espaldas números de 6 pulgadas mínimo. Regla 1.09 a 1.11 (2) Cualquier parte de una camiseta expuesta a la vista, deberá ser de color sólido y uniforme para todos los jugadores del equipo. Cualquier jugador menos el pitcher podrá tener números, letras o insignias pegadas a las mangas de la camiseta. (3) Ningún jugador cuyo uniforme no sea semejante al de sus compañeros de equipo le será permitido participar en un juego. Otras fuentes señalan que la comision de beisbol tal vez no serán tan drásticos y podrían aplicar una multa de 50 mil córdobas al equipo mimado de los Managuas.