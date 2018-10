PELOTERO NICA FIRMA CON LOS YANKEES DE NUEVA YORK

11:13 a.m.

El nicaragüense Hollman Miranda cumplió su sueño, firmar con los Yankees de Nueva York por 65 mil dólares.

El nicaragüense es sobrino de dos ex jugadores del beisbol de primera división, los hermanos Henry y Yader Roa. “Es rápido, buen brazo, batea a las dos manos y muy buena cobertura”, fueron las palabras del scout de los Yankees en Nicaragua, Edgar Rodríguez.

A sus 17 años y miembro de la academia de béisbol MVP de Elio Rivera, ve cumplido su sueño de pertenecer a esta importante organización del béisbol de las grandes ligas.

“Estoy súper contento de firmar con los Yanquis, es mi equipo preferido y Derek Jeter es mi ídolo. No me siento presionado. Este es un equipo que me va a motivar”, declaro el pelotero en conferencia de prensa.

El pelotero estará viajando en dos semanas a República Dominicana para jugar en la Liga de Verano de Novatos.

Fuente: Radio Ya