26, Marzo, 2015 26, Marzo, 2015 4:41 a.m. 4:41 a.m.

“CHOCOLATITO” ES DISCIPLINA

El éxito de Román “Chocolatito” González se basa en disciplina. El arquitecto de los pesos mínimos llega puntual a los entrenamientos, el reloj marca la 1:00 p.m., y el peleador entra al gimnasio Róger Deshón, donde ya los espera su equipo de trabajo. No hay tiempo de descanso para Román, después de su carrera matutina, por la tarde le espera una extenuante sesión de entrenamiento. González le entrega sus teléfonos a su papá para evitar la desconcentración, se coloca su traje sauna para bajar de peso y así comienza su día de adiestramiento para obtener las mejores condiciones físicas, de cara a la defensa de su título mosca del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, contra el mexicano ex campeón mundial Edgar Sosa. “Poco a poco vamos aumentando el nivel de los entrenamientos, golpeando más tiempo el saco, trabajando las abdominales, corriendo en la madrugada”, comenta antes de iniciar el entrenamiento de este miércoles. Entrenará en E.E.U.U. Conscientes del serio compromiso ante Sosa, el equipo de trabajo del nica decidió que viajarán tres semanas antes de la pelea a California. “Voy a realizar un campamento en el gimnasio en el que está entrenando Gennadi Golovkin, quien lleva el combate estelar”, dijo Román. “Estoy contento, dando un gran espectáculo puede ser que HBO me firme con 4 peleas al año. Sé que vienen cosas buenas y esto me anima a seguir entrenando más fuerte, mi misión es impactar el día de la pelea, sé que va a estar muy lleno el Forum, estoy súper motivado” expresó. Fuente: END