'CHOCOLATITO' LISTO PARA PELEAR CONTRA SOSA

El máximo exponente del boxeo nicaragüense en la actualidad, el capitalino Román “Chocolatito” González, cumplió este viernes con la parte fuerte de su preparación con miras al duelo que sostendrá el próximo sábado ante el mexicano Edgar Sosa, en lo que será la segunda defensa de su corona mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El “Chocolatito” cumplió ayer con cinco rounds de guanteo con Rommel Caballero, hermano menor del campeón mundial gallo Randy “Matador” Caballero, en un gimnasio de Coachella, California, en donde entrenó durante dos semanas para esta importante cita. Román lució fuerte, exigido por el joven y talentoso Caballero, y con la motivación de este enfrentamiento ante Sosa, del 16 de mayo, que significará su debut con la cadena HBO. “Con este guante con Caballero cerramos nuestra preparación para la pelea con Sosa”, comentó Arnulfo Obando, entrenador del “Chocolatito”. “Román anda muy bien en el peso. Ha hecho un tremendo trabajo en estas dos semanas que tenemos en Coachella, y debe llegar en plenitud de condiciones para esta pelea con Sosa”, reiteró. Obando aseguró que reconcentrarse en Coachella, aunque sea por dos semanas, fue una buena decisión porque el “Chocolatito” se concentró por completo para este compromiso con Sosa, un experimentado rival que en su momento fue campeón minimosca del CMB. “En un principio queríamos ir a las montañas del Big Bear, pero por diferentes motivos no se pudo hacer el viaje. En especial, teníamos miedo que la altura afectara a Román y no le diera tiempo para recuperarse, porque no teníamos un campo de entrenamiento de dos meses. Pero el trabajo que se ha hecho en Coachella ha sido bueno y los resultados los veremos el próximo sábado”, reiteró. END