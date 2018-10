4:57 a.m.

Devolvió brillo Es la primera vez en la historia de este ranking que un peleador de las categorías mínimas alcanza el segundo puesto, una distinción que ni el grandioso peleador mexicano Ricardo el “Finito” López alcanzó. López llegó a ocupar el puesto 3 en 1997, de manera que este logro de Román es sumamente mayúsculo. “La presentación de Román en HBO no solo fue una victoria para él, también para la categorías mínimas”, dijo ayer el excampeón mundial mexicano Giovanni Segura, quien posiblemente sea el próximo rival del nica en agosto o septiembre próximo. Cuánta razón tiene el azteca, González con su boxeo artístico cercano a la perfección ha logrado catapultar los pesos mínimos causando gran impacto por capacidad destructiva. “Ring Magazine, muchas gracias por su apreciación. Dios los bendiga”, escribió Román en su cuenta oficial de Facebook, mostrando su alegría y agradecimiento por el reconocimiento de los especialistas que elaboran el ranking The Ring. Sin duda la espectacular demostración de Román la noche del sábado contra Edgar Sosa en el mítico Fórum de Inglewood, California, no pasó desapercibida para los expertos que continúan valorando al nica como una joya que seguramente continuará brillando en los próximos años. El ranking Después de Mayweather y González, la lista de los mejores la completan Wladimir Klitschko (3), Genaddy Golovkin (4) Guillermo Rigondeaux (5), Manny Pacquiao (6), Carl Froch (7), Sergey Kovalev (8), Terence Crawford (9), Shinsuke Yamanaka (10). END

El talento del tricampeón mundial Román “Chocolatito” González al fin está siendo valorado a como lo merece. Este lunes la prestigiosa revista The Ring, actualizó su ranking colocando al nicaragüense en el segundo lugar de los mejores boxeadores libra por libra del mundo, escoltando al estadounidense Floyd Mayweather Jr.