17, Julio, 2015 17, Julio, 2015 5:24 a.m. 5:24 a.m.

RUMMENIGGE DA POR HECHO QUE ARTURO VIDAL SERÁ JUGADOR DEL BAYERN MUNICH

None

El presidente del Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, dio por prácticamente hecho el fichaje del chileno Arturo Vidal, actualmente en la Juventus. Sólo falta que se concreten aún algunos detalles para que el campeón de la Copa América sea el reemplazante de Bastian Schweinsteiger, quien se fue al Manchester United. "Todavía no hemos concretado detalles como el traspaso o el contrato del jugador. Pero espero que el jugador se venga con nosotros", indicó Rummenigge, a punto de salir de Múnich hacia China en un viaje de trabajo. Por su parte, Pep Guardiola fue más cauteloso y señaló que Vidal aún no ha firmado un contrato con el campeón alemán. "No hemos firmado el contrato", afirmó de forma escueta Guardiola, quien eludió discutir otros aspectos del centrocampista que milita en el campeón del fútbol italiano. "Sobre Arturo Vidal no soy la persona adecuada para hablar. Este tipo de decisiones las toma la gente adecuada. Yo solo entreno lo mejor posible a los jugadores que el Bayern Munich me da", indicó. Hace varios días, medios italianos aseguran que Vidal firmará un contrato por cinco temporadas con el club que entrena Guardiola y que el Bayern pagará por él 38 millones de dólares a la Juventus. "En Chile están convencidos desde ayer por la mañana y sostienen que 'El Guerrero' ya lo ha comunicado a su familia", afirma el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport, que además argumenta que "su agente, Fernando Felicevich, no ha ido a Mónaco a pasar algunos días de vacaciones". "Los alemanes están preparados para poner sobre la mesa un contrato de cinco años por 6,5 millones (de euros) por temporada y han presentado al Juventus una oferta que podría contentar al campeón de Italia", detalla el diario deportivo. "Podemos dar por hecho el acuerdo entre el Bayern y el jugador, que ha empujado significativamente para llegar a esta solución", valora el periódico, que concluye que el traspaso sería "uno de los negocios más importantes a nivel internacional en este ámbito del mercado". INFOBAE