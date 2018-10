21, Julio, 2015 21, Julio, 2015 10:12 a.m. 10:12 a.m.

MESSI HABRÍA RECIBIDO UNA PRESUNTA OFERTA MILLONARIA POR SU VISITA A UN DICTADOR

El desmentido, distribuido por la embajada de Gabón en Francia, responde a una información de la publicación africana Mondafrique y la revista francesa France Football, que sostienen que Messi embolsó 3,5 millones de euros por su viaje relámpago a ese país africano. "La República de Gabón desmiente firmemente haber transferido o haber prometido transferir ninguna suma de dinero al futbolista internacional argentino Lionel Messi", comunicó el Estado gabonés a raíz de las versiones periodísticas tras la sorpresiva visita del crack del Barcelona al país. Messi aterrizó en Gabón por invitación del dictador Ali Bongo, quien sucedió en la presidencia del país a su padre, Omar Bongo (presidente entre 1967 y 2009), y junto al ex futbolista portugués Deco participó e nla colocación de la primera piedra del futuro estadio de la ciudad de Port-Gentil, sede de la Copa de África de Naciones 2017. "En Gabón, donde una gran parte de la población no se beneficia de las rentas petroleras, la oposición denuncia la política de la distracción o el circo", había publicado France Football. El prestigioso periódico francés explicó que Samuel Eto'o, ex compañero de Messi en Barcelona y cercano a Bongo, ofició de promotor: "El camerunés ya hizo de tour-operador haciendo venir, en mayo de 2012, a Xavi y a Víctor Valdés a Liberville para la inauguración de su fundación consagrada a los nuevos talentos". La revista recordó que la oposición gabonesa ha criticado que hayan salido de las arcas públicas también unos 2 millones de euros para sufragar partidos amistosos de Brasil o Portugal en el país, así como "varios millones de dólares" para recibir a Pelé. INFOBAE