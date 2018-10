24, Julio, 2015 24, Julio, 2015 4:05 a.m. 4:05 a.m.

'BOLILLO' GÓMEZ: "ME ATRACARON, ME ROBARON SIN PENA NI GLORIA"

El colombiano Hernán 'Bolillo' Goméz, entrenador de la selección de Panamá, habló sobre la polémica eliminación de su equipo ante México en las semifinales de la Copa de Oro. "Me atracaron, me robaron sin pena ni gloria", se lamentó en un entrevista con la CNN en Español. Una controvertida expulsión y dos penales discutibles le dieron la clasificación al conjunto azteca a la final del certamen organizado por la Concacaf. Desde los primeros minutos, el DT del combinado panameño se dio cuenta que el arbitraje sería polémico. "Estoy mal, preocupado, con tristeza, con muchas cosas en la cabeza. Empezando el partido, cuando el balón no estaba en juego, tiene que ser expulsión de un jugador mexicano y le sacan amarilla. Después viene la jugada del Matador (Luis Tejada) y le sacan tarjeta roja. Yo ahí dije 'aquí la cosa no es'", contó Gómez. Resumen del triunfo de México sobre Panamá en las semifinales de la Copa de Oro Con un futbolista menos, el equipo canalero logró aventajarse por 1-0. El DT colombiano resaltó que fue porque "Panamá es un equipo que tiene orden, que tiene trabajo, que tiene ideas y se fue imponiendo". Pero luego llegó el primer penal cobrado por el estadounidense Mark Geiger, que cobró un segundo penal en la prórroga. "El partido está llegando al final y este señor (Mark Geiger) pita dos penaltis que no son dudosos. No eran penaltis. ¿Cómo sería la orden que le dieron a este árbitro? ¿De dónde vendría la orden que le dieron a este árbitro para que tan de frente hiciera lo que hizo?", relató 'Bolillo'. En su indignación, el entrenador confirmó que nunca antes había vivido un arbitraje tan desigual. "Llevó desde 1987 dirigiendo en el fútbol profesional. Es la primera vez que hablo de que me atracaron, que me robaron sin pena ni gloria. Uno ve árbitros y dice 'son seres humanos' o se hace uno el bobo. Pero lo de ayer (partido con México) me dejó impresionado", confesó. Por último, 'Bolillo' Gómez se lamentó por quedar eliminado de forma injusta, aún tras haber trabajado para lograr mejores resultados: "Me robaron el trabajo, el sacrificio de los muchachos, de mi cuerpo técnico, de los directivos y de la gente de Panamá. Un robo que vio todo el mundo. Teníamos la ilusión de llegar a la final y nos la robaron." INFOBAE