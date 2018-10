CONCACAF MULTÓ AL DT DE MÉXICO Y A VARIOS MIEMBROS DE PANAMÁ

El escándalo generado por el arbitraje del estadounidense Mark Geiger en el partido de semifinal de la Copa de Oro entre México y Panamá se mantiene como el centro de actualidad después que la federación de fútbol del país centroamericano ha pedido una investigación por amaño de encuentros dentro de la Concacaf. Mientras el organismo regional sigue sin hacer ningún tipo de comentario oficial sobre lo sucedido y se ha limitado a dar a conocer las suspensiones con dos partidos al portero panameño Jaime Penedo y a su compañero, el delantero Luis Tejada, mientras que la Federación panameña ha sido multada con 15.000 dólares. También recibieron multa, sin especificar el monto, el entrenador de México, Miguel Herrera, y el centrocampista estadounidense Michael Bradley por comentarios negativos en torno a la organización del torneo, algo que no está permitido de acuerdo al reglamento que rige dentro de la Concacaf para todos sus miembros. Sin embargo, la Concacaf no hace ningún tipo de mención de la injusticia sufrida por el equipo panameño, al que ni tan siquiera se le menciona como perjudicado por el arbitraje de Geiger, que tampoco recibe ningún tipo de sanción cuando todos están de acuerdo que debía ser castigado de forma ejemplar de cara a que la organización recupere su credibilidad. Algo que si busca que suceda la Federación de Fútbol de Panamá, que a través de su presidente, Pedro Chaluja, ha pedido una investigación completa de lo que sucedió el pasado miércoles en el Georgia Dome, de Atlanta. "Percibimos que ese partido fue amañado y no por la Federación Mexicana de Fútbol, sino por terceros. Estos acontecimientos solamente se podrán disipar en la medida que FIFA y Concacaf se unan a nuestro llamado y colaboren para que se haga una investigación formal y minuciosa de las circunstancias que pudieron haber motivado que el desempeño del árbitro Mark Geiger, fuese tan desfavorable para nuestro país que terminó robándonos el triunfo y las desilusiones de todos los panameños", resaltó Chaluja. Chaluja confesó que había conversado con Justino Compeán, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y también le mostró su apoyo para que se realicen las investigaciones pertinentes. El máximo dirigente del fútbol panameño también fue crítico con la actitud de México a la hora de ejecutar el penalti injusto con que la selección de su país fue castigada por Geiger y perdió una gran oportunidad de hacer "Fair Play". A pesar de todo la Comisión Disciplinaria de la Concacaf confirmó que Penedo fue suspendido con dos partidos por agredir a un árbitro, mientras que Tejada no podrá ver actividad en un encuentro por la tarjeta roja que recibió y en otro por los insultos al referí. De esta forma, ambos se pierden el duelo ante Estados Unidos por el tercer lugar del torneo y además quedarán fuera del primer juego de las eliminatorias mundialistas. La Federación de Futbol de Panamá además fue multada con 15.000 dólares por el mensaje que mostraron los jugadores dentro del vestuario "Concacaf, Ladrones" donde argumentaban un 'robo' en el encuentro y debajo colocaron por tres veces la palabra "corruptos". A pesar del castigo, los jugadores panameños redactaron una carta dirigida a la afición de su país, donde aseguran que luego de los lamentables hechos sucedidos frente a México, se "levantan" y por su nación y respeto al rival, jugarán por el tercer puesto de la Copa de Oro este sábado. En el escrito, difundido a través de redes sociales, expresan que "en medio de todo el dolor (Panamá) se levanta con dignidad y sigue adelante en esta Copa Oro por su país, por el respeto al rival, por el tercer puesto, y por todos aquellos que creen que este deporte es bueno, a pesar de unos cuantos que han querido convertirlo en algo totalmente a su naturaleza". INFOBAE