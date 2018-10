25, Julio, 2015 25, Julio, 2015 5:09 a.m. 5:09 a.m.

"EL NUEVO PRESIDENTE DEBE TENER UN NUEVO SECRETARIO"

None

El francés Jerome Valcke confirmó que dejará su cargo en la FIFA como secretario general cuando el presidente Joseph Blatter sea reemplazado, es decir, el próximo 26 de febrero. "Sí, el próximo presidente de la FIFA debería tener un nuevo secretario general. En cuanto a mi futuro, diría que al menos puedo gozar de privacidad en cuanto a las preguntas que hacen ustedes", declaró el ladero de Blatter, quien ofreció una rueda de prensa en Rusia antes del sorteo preliminar del Mundial de 2018. Sin embargo, Valcke aclaró que no es responsable de delito alguno en el escándalo de corrupción que sacude al organismo rector del fútbol. "No pienso que yo sea verdaderamente responsable, formo parte de la administración de la FIFA y estoy orgulloso de lo que hemos hecho en los últimos años", señaló. Además, el secretario general dijo que Coca-Cola, Visa, McDonald's y otros auspiciantes habían escrito para solicitar información sobre las medidas que se estaban tomando para limpiar la gestión del deporte y admitió que la situación está dificultando la obtención de nuevos patrocinadores. "Claramente, hubo un número de patrocinadores, principalmente tres, que son Coca-Cola, McDonald's y Visa, que han escrito y enviado una carta a la FIFA para pedir información. Habrá una reunión el mes que viene", adelantó. Valcke asumió sus funciones varios meses antes de las transferencias realizadas a principios de 2008 a cuentas controladas por el ex vicepresidente de FIFA Jack Warner, quien está en prisión a la espera de un extradición a los EEUU. INFOBAE