PANAMA: CONVOCAN A MASIVA COLECTA PARA PAGAR MULTA DE LA CONCACAF

Importantes medios de comunicación de Panamá programan una colecta nacional de fondos el próximo lunes para ayudar a la selección de fútbol de su país a pagar la multa que le impuso la Concacaf por criticar con una pancarta el polémico arbitraje del encuentro contra México en la Copa Oro 2015. La Prensa, Mi Diario, La Estrella de Panamá, El Siglo, TVN, TVmax, Telemetro y RPC, medios impresos y emisoras de televisión del país, se unieron en un comunicado a la "indignación nacional ocasionada por el desafortunado desempeño del árbitro Mark Geiger durante el partido de semifinales de la Copa Oro 2015". Los representantes de los medios de comunicación indicaron que los "jugadores panameños han sido víctimas de todo lo que no debe ser en el fútbol y sufren ahora una nueva afrenta con la injusta multa impuesta por la Concacaf", Confederación de América del Norte, Central y el Caribe de Fútbol. Polémica México ganó el partido 2-1 el pasado miércoles con dos penaltis. El primero de ellos, cerca del final del tiempo reglamentario, por una mano dentro del área, y el segundo en tiempo extra por una falta. Tras el juego, la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) fue multada por el organismo regional con 15.000 dólares porque los jugadores se fotografiaron dentro del vestuario con el mensaje "Concacaf, Ladrones", para argumentar un "robo" en el encuentro, y debajo de la frase colocaron tres veces la palabra "corruptos". La Concacaf también dio a conocer las suspensiones con dos partidos al portero panameño Jaime Penedo y a su compañero, el delantero Luis Tejada. La Fepafut, a través de su presidente, Pedro Chaluja, pidió una investigación completa de lo que sucedió el pasado miércoles en el Georgia Dome, de Atlanta. "Tristemente compartimos la desilusión de tener que señalar que las malas decisiones arbitrales fueron deliberadas y motivadas por una intención para proteger a terceros. Percibimos que ese partido fue amañado y no por la Federación Mexicana de Fútbol, sino por terceros", dijo Chaluja en rueda de prensa el pasado viernes. Los medios de comunicación panameños expresaron en su declaración pública que "cada balboa (moneda) que se recoja será expresión de defensa del deporte, del juego limpio y, en especial, del fútbol". "Ojalá, la Concacaf sepa leer el mensaje del pueblo panameño y tome las acciones que devuelvan la esperanza en el fútbol". La colecta convocada por estos medios se realizará en distintos puntos céntricos de Ciudad de Panamá entre las 4 y las 6 de la tarde del lunes 27 de julio, informaron los organizadores. El presidente de la Concacaf, Alfredo Hawit, lamentó este sábado los errores arbitrales del partido Panamá-México en las semifinales de la Copa Oro, pero dijo que "son parte del fútbol". "En Concacaf lamentamos estas circunstancias, pero aceptamos que estos errores humanos son parte del fútbol", dijo Hawit en una declaración en relación con el arbitraje del partido de la semifinal. También recibieron multa, sin especificar el monto, el entrenador de México, Miguel Herrera, y el centrocampista estadounidense Michael Bradley por comentarios negativos en torno a la organización del torneo, algo que no está permitido de acuerdo al reglamento que rige dentro de la Concacaf. infobae